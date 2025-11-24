باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مرحله رده بندی وزن ۸۴- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان امروز (دوشنبه ۳ آذر) برگزار شد. در این مبارزه ابراهیم پورکاشانی مقابل حریفی از ترکیه قرار گرفت و ۲ بر صفر باخت و از کسب مدال بازماند.

پورکاشانی در حالی به کار خود پایان داد که در دور نخست برابر حریفی از مالی ۴ بر صفر صاحب برتری شد و در دومین مبارزه برابر حریفی از اوکراین ۵ بر صفر باخت و اینگونه راهی مبارزه رده بندی شد.

در جریان مسابقات کاراته، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم و زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم هم فینالیست شده‌اند. در بخش مردان هم کامران رضایی نژاد در وزن ۷۵- کیلوگرم وارد مرحله رده بندی شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.