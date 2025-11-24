میلاد صادق زاده با برتری برابر نماینده مالزی به مدال برنز مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۶۰- کیلوگرم دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در مرحله رده بندی وزن ۶۰- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میلاد صادق زاده مقابل حریفی از کشور مالزی مبارزه کرد و ۸ بر صفر به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

صادق زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نماینده ایتالیا مبارزه کرد. در این مبارزه صادق زاده با وجود اینکه با نتیجه ۳ بر ۲ از حریفش پیش بود به علت خطای بیشتر بازنده اعلام شد و راهی رده بندی شد.

مدال برنز صادق زاده، سی امین مدال کاروان ایران است.

میلاد صادق زاده در مرحله رده بندی کاراته

در جریان مسابقات کاراته، سارا ادریا در وزن ۶۱- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. نهال زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم و زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم هم فینالیست شده‌اند. در بخش مردان هم کامران رضایی نژاد در وزن ۷۵- کیلوگرم و ابراهیم پورکاشانی در وزن ۸۴- کیلوگرم وارد مرحله رده بندی شدند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.