باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، شهر قم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. خیابان‌های منتهی به حرم مطهر مملو از زائرانی است که از ملیت های مختلف برای عرض ارادت آمده‌اند.

صدای نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت در فضای شهر طنین‌انداز است و پرچم‌های سیاه بر سردر مساجد و حسینیه‌ها، حال و هوای عزاداری را پررنگ‌تر کرده است. حرم مطهر بانوی کرامت، کانون اصلی حضور عزاداران است؛ جایی که صحن‌ها و رواق‌ها با اشک و زمزمه زائران آمیخته و مراسم سوگواری با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

قم در این روز نه تنها میزبان عزاداران داخلی، بلکه پذیرای کاروان‌هایی از کشورهای همسایه نیز هست؛ حضور پرشور مردم نشان می‌دهد که یاد و نام بانوی دو عالم همچنان محور وحدت و معنویت در این شهر است.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم باشکوه تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهر قم برگزار شد. جمعی انبوه از مردم عزادار، در حالی که جامه‌های سیاه بر تن داشتند، با ذکر نوحه و صلوات، پیکرهای شهدا را تا محل خاکسپاری همراهی کردند.

جمعی از سوگواران فاطمی امروز در ایستگاه های صلواتی با پخش نذورات جلوه هایی از ارادات به ساحت بانوی دوعالم نشان می دهند.

نگاهی گذرا به زندگانی پر و خیر و برکت بانوی دو عالم

حضرت فاطمه زهرا (س) در سال پنجم بعثت در مکه متولد شدند و پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه، در کنار ایشان زندگی کردند. ازدواجشان با حضرت علی (ع) در سال دوم هجرت، نقطه آغاز نسل امامان شیعه بود.

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، حضرت زهرا (س) در جریان حوادث سیاسی و اجتماعی آن دوران، آسیب دیدند و مدتی بیمار بودند تا اینکه در سال ۱۱ هجری قمری، تنها چند ماه پس از رحلت پدرشان، به شهادت رسیدند.

وصیت حضرت زهرا (س) این بود که پیکرشان شبانه و پنهانی دفن شود و کسانی که ایشان را آزرده بودند در تشییع حاضر نشوند. به همین دلیل، قبر ایشان آشکارا مشخص نشد. برخی منابع می‌گویند ایشان در بقیع دفن شدند.برخی دیگر محل دفن را در روضه پیامبر (ص)، یعنی محدوده مسجدالنبی، ذکر کرده‌اند. روایت سوم، قبر ایشان را در خانه خودشان در مدینه می‌داند که بعد‌ها جزئی از مسجدالنبی شد.

این پنهان‌کاری به‌طور مستقیم ناشی از وصیت خود حضرت زهرا (س) بود؛ ایشان نمی‌خواستند کسانی که حق اهل بیت (ع) را نادیده گرفتند، در مراسمشان حضور داشته باشند. همین امر باعث شد قبر ایشان تا امروز به‌طور دقیق شناخته نشود و تنها در قالب روایت‌های مختلف باقی بماند.

چرا آب مهریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود؟

حجت‌الاسلام علیرضا ایمانی مقدم، کارشناس مذهبی، در پاسخ چرایی «آب» در روایات به‌عنوان مهریه حضرت زهرا (س) گفت:منشأ تعبیر «آب مهریه حضرت زهرا (س) است» روایی بوده و به رودهای بزرگ دنیا همچون فرات و نیل اشاره دارد؛ در حالی که مهریه زمینی ایشان همان مهرالسنه یعنی پانصد درهم بوده است.

او در تشریح ماجرای ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) گفت: هنگامی که امیرالمؤمنین به خواستگاری دختر پیامبر (ص) رفت، پیامبر از او پرسید چه چیزی برای مهریه در نظر دارد. حضرت علی (ع) پاسخ داد که جز شمشیر، شتر و زره چیزی ندارد. پیامبر (ص) فرمود شمشیر و شتر مورد نیاز توست، اما زره را بفروش و با آن مقدمات ازدواج را فراهم کن.

کارشناس دینی گفت : مهریه حضرت زهرا (س) در زمین همان مهرالسنه یعنی پانصد درهم بوده است؛ الگویی که پیامبر برای مسلمانان تعیین کردند. اما در روایات آمده است که در آسمان مهریه ایشان یک پنجم دنیا، ثلث بهشت و چهار رود بزرگ شامل فرات، نیل، نهروان و بلخ بوده است.

این کارشناس مذهبی تأکید کرد: تعبیر «آب مهریه حضرت زهرا (س) است» به معنای آب رودهایی است که خداوند به عنوان مهریه در زمین برای ایشان قرار داده و این نشان‌دهنده عظمت مقام حضرت زهرا (س) است.

او خاطرنشان کرد: خداوند خود حضرت زهرا (س) را به عقد حضرت علی (ع) درآورد و هدیه‌ای بزرگ همچون رودها و زمین را به عنوان مهریه در نظر گرفت. بنابراین، بحث «آب» جنبه عرفی ندارد بلکه بیانگر ولایت تکوینی و جایگاه معنوی آن حضرت است.

حجت‌الاسلام ایمانی در پایان یادآور شد: طبق حدیث پیامبر (ص)، هرکس با بغض و کینه نسبت به حضرت زهرا (س) بر زمین راه رود، گناهکار است؛ چرا که سه چهارم زمین به عنوان مهریه ایشان قرار داده شده است.