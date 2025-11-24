باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اولین لحظات فوران آتشفشان در اتیوپی+ فیلم

آتشفشان اتیوپی پس از هزاران سال فوران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتشفشان اتیوپی برای نخستین بار پس از هزاران سال فوران کرد؛ تصاویری از فعالیت این آتشفشان را در این ویدئو مشاهده می‌کنید.

 

 
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
حالا تو این هم جای دنیا دود این یکی هم درست میاد بالا سر ما خدایا خودت رحم کن
