رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این که پایگاه‌های سوادآموزی در مدارس ابتدایی فعال می‌شوند، تأکید کرد: هدف این طرح گسترش مهارت‌های فردی و اجتماعی و آموزش «سواد زندگی» در کنار آموزش رسمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در آیین افتتاح پایگاه‌های سوادآموزی در مدارس، اظهار کرد: با اجرای تفاهم‌نامه بین نهضت سوادآموزی و معاونت آموزش ابتدایی، فعالیت این پایگاه‌ها در مدارس ابتدایی آغاز شده است.

فولادوند با اشاره به تاریخچه‌ی نهضت سوادآموزی گفت: ۴۵ سال پیش، زمانی که حضرت امام خمینی (ره) دستور تشکیل این سازمان را صادر کردند، کسی تصور نمی‌کرد به چنین موفقیتی دست یابد؛ در آن زمان نرخ باسوادی ۴۷.۵ درصد بود و امروز به ۹۷.۵ درصد رسیده‌ایم.

وی درباره‌ی مفهوم سواد توضیح داد: تعریف اولیه‌ی سواد شامل توانایی خواندن و نوشتن زبان مادری و انجام چهار عمل اصلی ریاضی بود که در سال ۱۹۰۵ در یونسکو ثبت شد، اما امروزه مفهوم سواد گسترده‌تر شده و شامل ۱۲ مهارت اساسی است که بدون آنها فرد بی‌سواد محسوب می‌شود.

معاون وزیر با انتقاد از تمرکز صرف آموزش بر آمادگی کنکور اظهار کرد: نظام آموزشی ما باید علاوه بر سواد تحصیلی، به تعلیم مهارت‌های زندگی نیز بپردازد. ساحت‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین کاملاً با این ۱۲ مهارت هم‌راستا هستند و بازگشت نهضت سوادآموزی به مدارس می‌تواند این هدف را محقق کند.

فولادوند مأموریت جدید سازمان نهضت سوادآموزی را آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی به شهروندان عنوان کرد و افزود: آمار‌های این سازمان کاملاً واقعی است و تلاش می‌کنیم از هدررفت منابع جلوگیری کنیم.

او در پایان با اشاره به همکاری بین‌سازمانی گفت: بر اساس توافق با وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، آموزش‌های لازم به مربیان منتقل می‌شود تا آنان مهارت‌ها را به سوادآموزان آموزش دهند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، فولادوند ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، گام مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی ایران برداشته شود.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش

 

