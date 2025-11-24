گروهی از فعالان در انگلیس به کارخانه تولیدکننده قطعات برای ارتش اسرائیل و جنگنده‌های F-۳۵ حمله کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فعالان انگلیسی، حمله‌ای را که علیه یک کارخانه نظامی در انگلیس انجام داده‌اند، مستندسازی کردند؛ کارخانه‌ای که قطعات مورد استفاده در تسلیحات ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و جنگنده‌های «اف-۳۵» را تولید می‌کند.

این فعالان، کارخانه شرکت Land AMETEK را هدف قرار دادند؛ شرکتی که قطعاتی برای شرکت اسرائیلی Elbit Systems نیز می‌سازد—شرکتی که نقش مهمی در تجهیز ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دارد.

در جریان این حمله، فعالان شعار‌هایی اعتراضی بر نمای ساختمان نوشتند که همکاری این شرکت‌ها با ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم می‌کرد و خشم آنها از جنگ اسرائیل علیه نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ را نشان می‌داد. همچنین آنها روی ساختمان رنگ قرمز پاشیدند تا نمادی از خون قربانیان غیرنظامی فلسطینی باشد.

منبع: آر تی

برچسب ها: اف 35 ، ارتش اسرائیل
خبرهای مرتبط
افشاگری یک روزنامه از بحران آسیب مغزی در ارتش اسرائیل
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
یورش گسترده نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد