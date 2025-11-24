باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فعالان انگلیسی، حمله‌ای را که علیه یک کارخانه نظامی در انگلیس انجام داده‌اند، مستندسازی کردند؛ کارخانه‌ای که قطعات مورد استفاده در تسلیحات ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و جنگنده‌های «اف-۳۵» را تولید می‌کند.

این فعالان، کارخانه شرکت Land AMETEK را هدف قرار دادند؛ شرکتی که قطعاتی برای شرکت اسرائیلی Elbit Systems نیز می‌سازد—شرکتی که نقش مهمی در تجهیز ارتش رژیم تروریستی اسرائیل دارد.

در جریان این حمله، فعالان شعار‌هایی اعتراضی بر نمای ساختمان نوشتند که همکاری این شرکت‌ها با ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم می‌کرد و خشم آنها از جنگ اسرائیل علیه نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ را نشان می‌داد. همچنین آنها روی ساختمان رنگ قرمز پاشیدند تا نمادی از خون قربانیان غیرنظامی فلسطینی باشد.

منبع: آر تی