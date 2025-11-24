صبح امروز پیکر مطهر ۸ شهید دوران دفاع مقدس در اهواز تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ عبدالرضا حاجتی در مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای تازه تفحصشده دوران دفاع مقدس گفت : شهدایی که امروز بدرقه میکنیم، جوانانی از ۱۷ تا ۲۹ ساله هستند؛ دانشآموزان و رزمندگانی که در عملیاتهای خیبر، تک دشمن در سال ۶۷، والفجر یک، والفجر هشت، کربلای پنج، رمضان و کربلای چهار به شهادت رسیدند.
او با بیان اینکه پیکر این شهدا در مناطق مختلفی همچون جزیره مجنون، فکه، شلمچه، شرق بصره و امالرصاص توسط کمیته جستجوی مفقودین کشف شده است، افزود: این عزیزان در نقاط مختلف استان از جمله سازمان قضائی نیروهای مسلح، بوستان پادادشهر، حوزه علمیه الغدیر، اردوگاه ثامنالائمه آبادان، قرارگاه منطقهای جنوب، دانشگاه آزاد مسجدسلیمان و مصلای نماز جمعه تشییع و خاکسپاری میشوند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشها ادامه داد: امروز مادران و پدرانی در این مراسم حضور دارند که دو یا سه شهید تقدیم کردهاند. خانوادههایی که با ویلچر فرزندان جانباز خود را برای بدرقه شهدا به میدان آوردند. این صحنهها یادآور اصالت مردم خوزستان و ایثار بینظیر خانوادههای شهداست.
سردار حاجتی با اشاره به حوادث اخیر منطقه و قدرت دفاعی ایران گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، جهان غرب فهمید که «قلیلٌ غلبَ کثیرًا بإذن الله.» آمریکا و ناتو تمام توان خود را برای حمایت از رژیم صهیونیستی به کار گرفتند، اما جوانان ارتش، سپاه، پدافند هوایی و نیروهای هوافضا توانستند ارتش به ظاهر شکستناپذیر اسرائیل را زمینگیر کنند.
او ادامه داد : حضور مردم در این مراسم یعنی احترام به شهدا و رزمندگان. این لباسهای ارتشی و پاسداری، تکهتکه وجودشان را برای هموار شدن مسیر ظهور امام زمان (عج) تقدیم میکنند و این مسیر همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان همچنین از برنامه تشییع و خاکسپاری شهدای تفحصشده در روزهای آینده خبر داد و گفت: پس از مراسم امروز در حسینیه ثارالله اهواز، فردا دو شهید دیگر در حوزه علمیه الغدیر و اردوگاه ثامنالائمه مشهد تشییع خواهند شد. این روند تا دهم ماه شهادت حضرت امالبنین (س) ادامه مییابد.
سردار حاجتی در پایان با قدردانی از خانوادههای شهدا و مردم اهواز تصریح کرد: قدمهای مادران و پدران شهدا بر چشم همه ماست. این شهدا با وجودی که تنها چند استخوان از آنها باقی مانده، همچنان مایه عزت ایران و جهان اسلام هستند. از خدا میخواهیم همه ما را عاقبتبهخیر و شرمنده خون شهدا نکند.