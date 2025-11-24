باشگاه خبرنگاران جوان - امین‌حسین نقشینه، درباره وضعیت جوی کشور خاطر نشان کرد: در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی شده، به همین سبب در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: در سه روز آینده در مناطق پر تردد و صنعتی احتمال رسیدن شاخص آلودگی به آستانه بسیار ناسالم و خطرناک دور از انتظار نیست.

نقشینه گفت: امروز در شرق و جنوب شرق ایران در بعضی ساعات وزش باد رخ می‌دهد. چهارشنبه بعد از ظهر نیز در استان‌های کردستان و جنوب آذربایجان غربی افزایش ابر خواهیم داشت. پنجشنبه همین شرایط در نقاطی از مازندران و گلستان پیش بینی می‌شود.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: برای تهران پیش‌بینی می‌شود که طی پنج روز آینده تهران غبار آلود باشد. بیشینه دمای امروز پایتخت ۱۸، فردا ۱۷ و تا پایان هفته روند کاهش نسبی دما در تهران تداوم دارد.

منبع: سازمان هواشناسی