کارشناس سازمان هواشناسی از تداوم آلودگی هوا در کلانشهر‌ها خبر داد و گفت: در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین‌حسین نقشینه، درباره وضعیت جوی کشور خاطر نشان کرد: در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش‌بینی شده، به همین سبب در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پر تردد و صنعتی شاخص آلودگی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: در سه روز آینده در مناطق پر تردد و صنعتی احتمال رسیدن شاخص آلودگی به آستانه بسیار ناسالم و خطرناک دور از انتظار نیست.

نقشینه گفت: امروز در شرق و جنوب شرق ایران در بعضی ساعات وزش باد رخ می‌دهد. چهارشنبه بعد از ظهر نیز در استان‌های کردستان و جنوب آذربایجان غربی افزایش ابر خواهیم داشت. پنجشنبه همین شرایط در نقاطی از مازندران و گلستان پیش بینی می‌شود.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: برای تهران پیش‌بینی می‌شود که طی پنج روز آینده تهران غبار آلود باشد. بیشینه دمای امروز پایتخت ۱۸، فردا ۱۷ و تا پایان هفته روند کاهش نسبی دما در تهران تداوم دارد.

ناشناس
۱۳:۵۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
نتیجه بنزین ارزان تر از آب می‌شود آلودگی هوا و ترافیک افسار گسیخته و دهها بیماری و پرشدن جیب لابی درمان و دلالان و کله گنده های دارو.
۰
۱
