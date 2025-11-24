دادستان مرکز استان گلستان از تعقیب قضایی برای افراد یا مسئولانی خبر داد که با بی احتیاطی یا ترک فعل در زمینه آتش سوزی در محدوده‌ی جنگل‌های هیرکانی استان را فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی رزاقی نژاد، از آماده‌باش قضایی ویژه برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی در استان خبر داد و گفت: در شرایط فعلی، حفظ این میراث ملی فقط یک توصیه زیست‌محیطی نیست یک تکلیف قانونی است و دادستانی با تمام ظرفیت قانونی ورود کرده است.

مهدی رزاقی نژاد با اشاره به خشکی هوا، و خزان درختان در جنگل‌های هیرکانی گفت:در شرایط فعلی کوچک‌ترین جرقه می‌تواند به فاجعه‌ای غیرقابل جبران تبدیل شود.

رزاقی نژاد افزود: بر اساس مواد ۴۵،۴۶،۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مراتع و ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران هرگونه آتش‌افروزی، بی‌احتیاطی، رهاسازی آتش، سوزاندن پسماند، پرتاب ته‌سیگار، استفاده غیرمجاز از وسایل حرارتی در جنگل، و ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، جرم است و در پیگرد قضایی متخلفان تردید نمی‌کنیم.

دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه مسئولیت دستگاه‌ها در این شرایط مضاعف است، افزود: هرگونه کوتاهی در پیشگیری، پایش، تجهیز نیرو‌ها یا اطلاع‌رسانی به مردم، مصداق ترک‌فعل است و دادستانی بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: به یگان‌های حفاظتی، نیروی انتظامی، دهیاران، بخشداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده که گشت‌زنی، کنترل ورودی‌ها به جنگل ها، نظارت بر حضور گردشگران و اقدامات بازدارنده را تقویت کنند.

دادستان با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های مردمی و محیط بانان و جنگلبانان در حفاظت از جنگل‌های استان، از مردم خواست: هر گزارش درباره خطر آتش‌سوزی، تخلف یا بی‌احتیاطی، را علاوه بر دستگاه‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی، به دادستانی نیز اعلام کنند.

روز گذشته بخش‌های از جنگل‌های گلستان در منطقه درازنو آتش گرفت که با ورود به موقع، خاموش شد.

منبع: دادگستری

برچسب ها: دادگستری ، آتش سوزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
در مناطق ورودیها وکنار جاده ها تابلوهای هشدار دهنده نصب وهم چنین دوربینهای مداربسته واگر امکان ردیابی تلفن همراه در مناطق جنگلی دراختیار محیط بانوان قرار بگیرد اگر از طریق تلفن همراه اخطار داده شود خیلی تاثیر گذار خواهد بود باید حریم کشیده بشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
همه چیزودارین نابود میکنین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
تنها راه نجات جنگلها اینه که مثل اروپایی ها اجازه ندن هیچکس وارد جنگل بشه........ افسوس که مملکت دلسوز نداره ...... شما خبرگذاری ها هم مثل من به هیچ دردی نمیخورید....... میتونید اطلاع رسانی کنید که ممنوع کنند ورود مردم رو به جنگلها ولی به هیچ دردی نمیخورید.............ای که دستت میرسد کاری بکن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
عقل کل خبرگزاری از خودش خبر بزنه عامل بازدارنده ایجاد میکنه مهندس؟!
