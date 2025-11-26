باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله ناصر مکارم شیرازی، در سخنانی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت: سادهزیستی یکی از مهمترین آموزههای اسلامی و از شاخصترین ویژگیهای زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است و عمل به این اصل میتواند بسیاری از مشکلات اجتماعی را برطرف کند.
او با اشاره به روایات متعدد درباره فضیلت زهد افزود: در روایات آمده است: «جُعِلَ الخَیرُ کُلُّهُ فی بَیتٍ وَ جُعِلَ مِفتاحُهُ الزُّهدُ فی الدُّنیا؛ تمام خیر در خانهای جمع شده و کلید آن زهد و بیاعتنایی به دنیاست.» و در روایت دیگر آمده است: «لا یجِدُ الرّجلُ حلاوةَ الإیمانِ فی قَلبهِ حتّى لا یُبالیَ مَن أکلَ الدُّنیا؛ آدمى حلاوت ایمان را در قلب خود نمى یابد، مگر زمانى که برایش مهم نباشد چه کسى دنیا را میبلعد».
آیت الله مکارم شیرازی گفت: ریشه بسیاری از بحرانهای اجتماعی، ورود زندگیها به مرحله تجمل و چشموهمچشمی است؛ مرحلهای که «دیگر قابل دفاع نیست».
این مرجع تقلید با اشاره به سیره عملی پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم سلام و حضرت زهرا سلام الله علیها افزودند: مراسم ازدواج حضرت زهرا و امیرمؤمنان سلام الله علیهما با نهایت سادگی برگزار شد و جهیزیه حضرت همان گونه که منابع معتبر نقل کردهاند تنها شامل چند وسیله ابتدایی بود.
او مهریه سنگین، جهیزیههای گرانقیمت و مراسمهای پرهزینه را از عوامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج دانست و افزود: وقتی ازدواج جوانان مشکل شود، جوانان نمیتوانند ازدواج کنند و در نتیجه جمعیت کشور رو به کم شدن و پیر شدن میشود.
آیت الله مکارم شیرازی نسبت به سوءاستفاده از فناوریهای نو هشدار داد و گفت: امروز برخی با ابزارهای هوش مصنوعی، آبروی افراد را خدشهدار میکنند و زندگی خانوادهها را متلاشی میسازند.
او سپس با اشاره به روایتی از امیرمؤمنان علیه السلام درباره استغفار، گفت: امیرمؤمنان علیه السلام در پاسخ به کسانی که درباره خشکسالی، کمبود آب و کاهش جمعیت سؤال کردند، همه را به استغفار توصیه کردند. قرآن نیز در سوره نوح بارها تأکید میکند که استغفار سبب نزول برکات الهی است.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان با بیان اینکه «مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها تنها برای عزاداری نیست، بلکه مدرسه تربیتی و سبک زندگی است»، افزود: امیدوارم همگان مبلّغ زندگی، رفتار و سخنان نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها باشند.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی