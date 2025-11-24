باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - صبح امروز دوشنبه، سوم آذرماه، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، شهر شیراز در هاله‌ای از ماتم فاطمی و عطر شهادت فرو رفت. از نخستین ساعات روز، حضور پرشور هزاران نفر از مردم، این شهر را به صحنه‌ای باشکوه برای استقبال از پیکر‌های مطهر ۱۲ شهید گمنام و بانام دفاع مقدس بدل ساخت؛ شهیدانی که پس از سال‌ها بی‌خبری، بار دیگر به آغوش امت خود بازگشتند.

مسیر تشییع، از میدان شهدا تا حرم مطهر شاهچراغ (ع)، در پرچم‌های سیاه عزاداری، نوای «یازهرا» و اشک‌های جاری دلتنگی رنگ گرفت؛ اشک‌هایی که سال‌ها انتظار و غربت را بدرقه می‌کرد و امروز با شکوهی بی‌مانند، یاد و نام شهیدان را در قلب شیراز جاودانه ساخت.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس گفت: این مراسم ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم از میدان شهدا (شهرداری) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

رسول رحمتی افزود: پیکر شش شهید گمنام، امروز در نقاط مختلف استان به خاک سپرده می‌شوند و پیکر پنج شهید گمنام دیگر به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهد شد.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس در خصوص ساعت و محل‌های خاکسپاری شش شهید گمنام در فارس گفت: مراسم تشییع دو شهید ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در شهرک‌های والفجر و زیباشهر، دو شهید ساعت ۱۴ در نورآباد ممسنی، یک شهید ساعت ۱۴ در قطب‌آباد جهرم و یک شهید در شهرک علی‌آباد قیر و کارزین برگزار می‌شود.

هویت ۳ شهید بانام هم مشخص شده است

شهید داوود ممسنی دشت ارژن، متولد ۱۳۴۸ در شیراز، عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر که در عملیات شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع در شیراز در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری می‌شود.

شهید علی‌اکبر هوشیار، متولد ۱۳۴۹ در کوار، عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر که در عملیات شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع در شیراز به شهرستان کوار منتقل و خاکسپاری می‌شود.

شهید ماشاءالله استخری، متولد ۱۳۴۲ در داراب، عضو وظیفه که در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر وی پیش‌تر به عنوان شهید گمنام در تبریز خاکسپاری شده بود و پس از شناسایی بنا به درخواست خانواده به داراب منتقل شد و امروز تشییع و خاکسپاری می‌شود.