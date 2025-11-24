در مراسم سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، قم صحنه وداعی باشکوه با هفت شهید گمنام دفاع مقدس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر قم شاهد تشییع باشکوه پیکرهای مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس بود؛ مراسمی که با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار و زائران حرم حضرت معصومه (س) جلوه‌ای از ایمان و وفاداری را به نمایش گذاشت.

مراسم تشییع صبح دوشنبه ۳ آذرماه از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز شد و در میان جمعیت عزادار به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه یافت. فضای شهر آکنده از حال‌وهوای معنوی و سوگواری بود و وداع با شهیدان در صحن‌های حرم، اشک و زمزمه زائران را با یاد مظلومیت بانوی اسلام درهم آمیخت.

پس از این وداع جانسوز، پیکرهای مطهر شهدا قرار است امروز در نقاط مختلف شهر قم به خاک سپرده شوند؛ ابتدا در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس واقع در میدان مفید در ساعت ۱۰:۳۰، سپس در بوستان شهیدان زین‌الدین در شهرک شهیدان زین‌الدین در ساعت ۱۳:۳۰، و در نهایت در مدرسه علمیه حضرت آمنه (س) در بلوار حکیم در ساعت ۱۵:۳۰. این توالی خاکسپاری، شهر را در طول روز به صحنه‌های پی‌درپی از حضور پرشور مردم و تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان تبدیل کرد.