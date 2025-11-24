باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) آیین تشییع پیکر‌های مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح امروز از امامزاده سید جعفر محمد یزد به سمت حسینیه امیرچخماق برگزار شد.

سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در حاشیه مرام وداع با شهدای گمنام با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان بسیج، مردم و اقتدار مردم، گفت: در هفته بسیج امسال بالغ بر ۶۰۰ برنامه در استان یزد در حال برگزاری است که مهمترین ها میزبانی مردم دارالعباده یزد از شهدای خوشنام است.

سرهنگ حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد نیز در این مراسم گفت:مراسم تشییع پیکر این شهدا امروز صبح همزمان با سراسر کشور با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان بسیجی و مسئولان استانی در حسینیه امیر چقماق برگزار شد.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم یزد افزود: مردم استان یزد، به‌ویژه جوانان، همیشه ثابت کرده‌اند که قدرشناس شهدا و ادامه‌دهندگان راه آنان هستند وآمادگی مردم یزد برای میزبانی از شهدا در کشور مثال‌زدنی است.

سرهنگ حرزاده با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در میزبانی شهدای گمنام گفت: یزد رتبه اول کشور در پذیرش و تدفین شهدای گمنام را دارد و با تدفین این دو شهید، شمار شهدای گمنام استان به ۱۹۷ نفر رسید.

وی اشاره ای هم محل تدفین این دو شهید کرد و ادامه داد: دو یادمان جدید برای تدفین در نظر گرفته شده است. یکی از یادمان‌ها در شهرستان بنستان بهاباد که عصر امروز مراسم تدفین انجام می‌شود و دیگری در محوطه دانشگاهی در شهرستان میبد به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس با اشاره به روند شناسایی سایر شهدا نیز گفت: پنج شهید دیگر که از شهدای امانی استان هستند، همچنان در حال طی مراحل شناسایی و آزمایش‌های ژنتیک در تهران می‌باشند. این فرآیند زمان‌بر است، اما پیگیری‌های لازم انجام شده است.

او افزود: درخواست کرده‌ایم که این پنج شهید نیز برای حضور در مراسم‌ها به استان یزد اعزام شوند. ان‌شاءالله پس از پایان برنامه‌ها، پیکرشان برای ادامه روند شناسایی به تهران بازگردانده خواهد شد.