گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو با همکاری متخصصینی از دانشگاه و صنعت، فناوران و سازمان‌های ذینفع، استاندارد‌هایی در زمینه نانوحباب‌ها با هدف شفافیت بیشتر بازار، افزایش اطمینان به تجهیزات، تسهیل فرآیند تجاری‌سازی و تقویت نوآوری‌های داخلی تدوین کرده است که نه‌تنها محدودکننده نیست، بلکه یک ابزار تسهیل‌کننده و پشتیبان توسعه محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آب، ایران را در موقعیتی قرار داده است که استفاده از فناوری‌های نوین برای حفظ امنیت غذایی و بهینه‌سازی مصرف آب ضرورتی حیاتی به شمار می‌آید. در این میان، فناوری نانوحباب به‌عنوان یک فناوری نوظهور و اثربخش، توانایی قابل‌توجهی در بهبود کیفیت آب، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و ارتقای پایداری محیط‌زیست دارد. نانو حباب‌ها به دلیل ابعاد بسیار کوچک و پایداری زیاد، مدت طولانی در آب باقی می‌مانند و این ویژگی باعث افزایش اکسیژن محلول، تقویت فرایند‌های زیستی و بهبود عملکرد بسیاری از سامانه‌ها در کشاورزی، آبزی‌پروری و تصفیه آب می‌شود.

در ایران، توسعه این فناوری طی پنج سال گذشته با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو سرعت گرفته است. هم‌اکنون هفت شرکت داخلی در سطوح مختلف از تولید صنعتی تا پایلوت در حال ارائه تجهیزات نانو حباب برای کاربری‌هایی مانند آبیاری، گلخانه، پرورش ماهی، میگو و تصفیه آب هستند. اجرای پروژه‌های متعدد برای اثبات کارایی، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و آبزی‌پروری، موجب شده این فناوری از مرحله آزمایشگاهی خارج شده و وارد فاز کاربرد گسترده شود. بهره‌برداری بیش از صد گلخانه و مجموعه‌های متعدد آبزی‌پروری از این فناوری، نشانه شکل‌گیری یک مسیر توسعه واقعی در کشور است.

در همین راستا گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو با همکاری متخصصینی از دانشگاه و صنعت، فناوران و سازمان‌های ذینفع در سال‌های اخیر استاندارد‌هایی را در زمینه نانوحباب‌ها تدوین کرده است که عناوین آن‌ها به شرح زیر است:

فناوری نانو- فناوری حباب ریز – اصول کلی برای استفاده و اندازه‌گیری حباب‌های ریز
فناوری نانو- فناوری حباب ریز- مشخصه‌یابی حباب‌های ریز
فناوری نانو- فناوری حباب ریز- کاربرد‌های تمیزکاری
فناوری نانو- حباب ریز – روش ارزشیابی برای تعیین محتوای گاز در پراکنه‌های (dispersion) حباب ریز موجود در آب
فناوری نانو – حباب ریز – کاربرد‌های افزاره صنعتی و مصرفی
فناوری نانو – حباب ریز – روش ارزشیابی برای تعیین کشش سطحی پراکنه‌های (dispersion) حباب فراریز
فناوری نانو – فناوری حباب ریز – کاربرد‌های محیط زیستی
فناوری نانو – فناوری حباب ریز – اصول کلی برای استفاده و اندازه‌گیری حباب‌های ریز
فناوری نانو – فناوری حباب ریز – کاربرد‌های محیط‌زیستی
فناوری نانو – فناوری حباب ریز – روش حذف برای مشخصه‌یابی نمونه
فناوری نانو – فناوری حباب ریز – روش حذف برای مشخصه‌یابی نمونه

متخصصان و علاقه‌مندان به آشنایی با استاندارد‌های واژه نامه و سایر استاندارد‌های ملی تدوین شده می‌توانند به بخش «استاندارد‌های ملی» در وبگاه استاندارد و ایمنی نانو مراجعه کرده و به فایل‌های مربوطه به‌صورت رایگان دسترسی داشته باشند.

ستاد نانو

فناوری نانو ، تولید آب
