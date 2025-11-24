همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تشییع پیکر پاک ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس با حضور پرشور مردم ساری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، مومنین و دلدادگان اهل بیت (ع) در ساری با تشکیل دسته‌های عزاداری و حضور در خیابان‌های اصلی شهر، ارادت خود را به ساحت شهدا و مکتب فاطمی نشان دادند.

در این مراسم پرشکوه، پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس که به "آلاله‌های سرخ مکتب فاطمه زهرا (س) " تشبیه شده بودند، در میان امواج خروشان مردمی که با سینه‌های مالامال از عشق و چشمانی اشکبار حلقه‌وار آنها را دربرگرفته بودند، تشییع شد.

مردم غیور ساری با فریاد‌های "فاطمه فاطمه" و "لبیک یا خامنه‌ای"، عشق بی‌پایان خود را به آرمان‌های والای شهدا و تداوم راه انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند. حضور نوجوانان، جوانان و کهنسالان در کنار یکدیگر، تصویری زیبا از وحدت و همدلی در مسیر احیای ارزش‌های اسلامی را ترسیم می‌کرد.

پس از مراسم تشییع، پیکر‌های مطهر این شهدا در ۶ شهر سوادکوه، سوادکوه شمالی، کلاردشت، بابل، نوشهر و ساری به خاک سپرده خواهند شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: شهدای گمنام ، شهدای دفاع مقدس
تشییع پیکر پاک ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در ساری
