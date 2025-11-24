اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0647\u064a\u062b\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0637\u0628\u0627\u0637\u0628\u0627\u0626\u06cc\u060c \u06a9\u0647 \u0639\u0635\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0636\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n
هر چقدر دست دست کنبد تاوان سختی در انتظار خواهد بود
هجوم بردن به این جنایتکاران هزبنه اش به مراتب خیلی کمتر خواهد بود،تعلل و انفعال یعنی نابودی نه شکست
انشاالله اسرائیل نابود شود
ملت بیروت وخرب الله سفارت آمریکا وعربستان را به آتش بکشند
همین نوچه هائی که تو از آنها سخن گفتی ، سالهاست که اولین به اصطلاح ابر قدرت جهان (آمریکا) و سگ دست آموزش (اسرائیل) و نوکران عربی اش را در منطقه زمین گیر کرده اند و در برابر قدرت نمائی ۱۲ روزه ایران ، فوراً دست تسلیم بالا بردند و شما ها از درک این واقعیت عاجز هستید ، چونکه شعورتان اجازه نمیده و خیلی کمه .