اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم

اولین تصاویر از پیکر مطهر فرمانده جهادی، شهید هيثم علی طباطبائی که توسط اسرائیل ترور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین تصاویر از پیکر مطهر فرمانده جهادی، شهید هيثم علی طباطبائی، که عصر روز گذشته در پی عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

 

اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است

اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم
حملات صهیونیست‌ها به لبنان ادامه دارد + فیلم

اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم
بمباران دو روستای دیگر در جنوب لبنان + فیلم

اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم
اشغالگری؛ از غزه تا لبنان + فیلم

خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم
۵۳۵۵

خروج تکه‌های کوکائین از بینی زلنسکی در پخش زنده + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم
۱۱۰۸

سرودخوانی دسته‌جمعی بسیجیان در دیدار با رهبر معظم انقلاب + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم
۷۴۷

سوریه بر مدار اعتراض علیه جولانی + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
اگر علائم سرماخوردگی دارید از حضور در جمع‌ها، خودداری کنید + فیلم
۶۹۶

اگر علائم سرماخوردگی دارید از حضور در جمع‌ها، خودداری کنید + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
جنایت اسرائیل با استفاده از بمب خوشه‌ای در لبنان + فیلم
۶۵۶

جنایت اسرائیل با استفاده از بمب خوشه‌ای در لبنان + فیلم

۰۵ . آذر . ۱۴۰۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
از این خواب سرد و ساکت بیدار شوید و برای بقای ایران و ایرانیت عملا مقابله کنید به رژیم صهیون نباید فرصت داد
هر چقدر دست دست کنبد تاوان سختی در انتظار خواهد بود
هجوم بردن به این جنایتکاران هزبنه اش به مراتب خیلی کمتر خواهد بود،تعلل و انفعال یعنی نابودی نه شکست
۱۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
اهنگ گل پامچال راشنیدید؟ گل پامچال گل پامچال بیرون بیا بیرون بیا ....... الان باید بگیم جزب الله جزب الله بیرون بیا بیرون بیا وقت دفاعه عزیزم وقت دفاعه رفتی تو سنگر وقت تریبون نیست عزیزم بیرون بیا شیخ نعیم شیخ نعیم بیرون بیا بیرون بیا وقت انتقامه عزیزم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
ببخشید این تبلیغ قبل از فیلمها که پخش میشه حال آدمو خیلی بد میکنه. راههای بهتری برای تبلیغ محک هم هست میتونید کسایی را که سرطان داشتند و سلامتی شون را بدست آوردن نشان دهید ممنون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
این رژیم لعنتی صهیونی عجب اطلاعات قوی داره هر فرمانده رو که بخواد بدون ردخور و خطا ترور میکنه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
برادر شهیدم پاداش رزم‌های شب و روزت را با شهادت دریافت کردی شهادات مبارک . انشالله صهیون و اسرائیل سرنگون بشن اللهی آمین.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد پرش ایرانی بود
انشاالله اسرائیل نابود شود
ملت بیروت وخرب الله سفارت آمریکا وعربستان را به آتش بکشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۴:۳۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
ریشه اسرائیل ؛ بد جوری ، کنده خواهد شد ، ان شاالله !!
۱۸
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
تا وقتی دو میلیون روس توی اسرائیل زندگی می کنن اصلا فکرشم نکن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
روحشان شاد. بهشت زیبای خداوند هدیه ای از طرف خداوند کریم برای این مجاهد مخلص و سایر شهدای جبهه مقاومت است که در راه احیای حق و دفاع از مظلومین مصرانه و با تمام وجود تلاش کردند.
۱۸
۳۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
بزرگترين و پيشرفته ترين سفارت امريكا در جهان در بيروت است. قلعه اي است عظيم. لبنان پر از جاسوسان رنگ و وارنگ اسرائیل است. اسرائیل ده ها مقام ارشد در ايران را در يك روز ترور كرد از جمله اسماعيل هنيه. لبنان كه بيخ گوشش است و مثل اب خوردن است اين ترورها. جالب اينجاست كه اعراب غرب و امريكا دل خوشي از نوچه هاي ايران نداشته و ندارند و همگي شان از چنين ترورهايي حمايت تمام ميكنند.
۱۸
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
ایران نوچه ندارد ، نوچه مال اشراره ایران فدایی داره ایران جان برکف داره که حاضرند برای تحقق آرمانهای مقدسش همه چیز خود را فدا کنند و این شهادت ها هم نمی تواند جلو پیشرفت روند مجاهدت های رزمندگان مقاومت اسلامی را متزلزل کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
تاریخ بشریت ، مملو از این فراز و نشیبهاست . اما پیروزی از آن جبهه حق هست . بدبختی و اِشکال تو و امثال تو اینه که شعور تشخیص حق و باطل را ندارید .
همین نوچه هائی که تو از آنها سخن گفتی ، سالهاست که اولین به اصطلاح ابر قدرت جهان (آمریکا) و سگ دست آموزش (اسرائیل) و نوکران عربی اش را در منطقه زمین گیر کرده اند و در برابر قدرت نمائی ۱۲ روزه ایران ، فوراً دست تسلیم بالا بردند و شما ها از درک این واقعیت عاجز هستید ، چونکه شعورتان اجازه نمیده و خیلی کمه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
نوچه ها حق ما اهل ایران را حروم میکنند.این وسط ما داریم ضرر میکنیم.از محور مقاومت فقط محورش مونده
Iran (Islamic Republic of)
حمید رضا
۱۲:۵۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
انا لله و ان الیه راجعون انتقام الهی از ظالمین و غاصبان صهیونیسم نزدیک است الهم عجل لولیک الفرج
۱۷
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
پاسخ بدهد جنگ می شود، پاسخ ندهد ترورها استمرار می یابد و پیچیده تر از همه وضعیت داخلی لبنان و محدودیت ها، معذوریت ها و ملاحظات حزب در هرگونه اقدام احتمالی است
۴
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
شیاطین کارشون همینه اما نباید فراموش کنیم که ومکروا ومکرالله والله خیرالماکرین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
دولت بی عرضه و دست نشانده آمریکایی و صهیونیستی لبنان مسئول این ترور های وحشیانه است
۱۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
چه شده که هنوز قادر به ایجاد برای امنیت فرماندهان نیستند .اگر همینطور میش پیش برود کسی باقی نمی ماند این چه قدرتی است که قادر به ترور حتی یک نفر از فرماندهان اسرائیل نیستیم واقعا نباید چاره اندیشی کرد ضعف از این بزرگ تر
۵
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
در عوض در عرصه شعار از هفت آسمان هم عبور کردیم!!
Finland
Bmsoq20
۱۲:۳۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
روحشان شاد باشد انشاءالله...
۱۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
باید سر مار ماشین ترور اسراییل را جداکنید
۱۳
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
خب جدا کنید معطل چی هستید؟
۱۲