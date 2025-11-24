اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین تصاویر از پیکر مطهر فرمانده جهادی، شهید هيثم علی طباطبائی، که عصر روز گذشته در پی عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.