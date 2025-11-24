معاون بهداشت وزارت بهداشت، با انتقاد از کیفیت پایین خودرو‌های تولید داخل تاکید کرد که اصلاح صنعت خودروسازی کشور ضروری است و ادامه روند فعلی جان هزاران نفر در جاده‌ها را تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علیرضا رییسی در مراسمی که به مناسبت چهلمین روز عروج شهدای مدافع سلامت شهرستان فسا ضمن تقدیر از خانواده‌های شهدای سلامت گفت: خدمت به همنوع و گام برداشتن در مسیر آموزه‌های دینی و انسانی، بزرگ‌ترین افتخار یک انسان در طول عمر کوتاهش است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ثبت مدافعان سلامت به عنوان شهدای خدمت، اظهار کرد: پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های لازم در حال انجام است تا یاد و جایگاه این عزیزان برای همیشه ماندگار شود. اجر آنها نزد خداوند محفوظ است، اما ثبت این خدمت در تاریخ کشور نیز اهمیت دارد.

معاون بهداشت با تاکید بر وضعیت خطرناک صنعت خودروسازی گفت: خودروسازان با تولید خودرو‌های بی‌کیفیت، جان مردم را به خطر می‌اندازند، مصرف سوخت را افزایش می‌دهند و اقتصاد خانوار‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند.

رییسی تصریح کرد: هیچ‌کس در کشور توان مقابله با این وضعیت را ندارد، اما اصلاح صنعت خودرو یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند، گفت: سه عامل اصلی یعنی کیفیت پایین خودرو، ضعف مهارت‌های رانندگی و قوانین ناکارآمد در این حوادث نقش دارند. لحظه‌ای غفلت می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ ایجاد کند؛ بنابراین باید در آموزش رانندگی و همچنین ارتقای استاندارد خودرو‌ها اقدامات جدی انجام شود.

رییسی همچنین به نقش مدافعان سلامت در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، مدافعان سلامت اولین نفراتی بودند که در میدان حاضر شدند، تا پای جان ایستادند و باعث افتخار کشور شدند. خدمت در این حوزه باعث افتخار ماست و امیدواریم بتوانیم با خلوص نیت، گامی مؤثر برای مردم برداریم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی در پایان یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت را گرامی داشت و تاکید کرد: خاطره و نام این عزیزان همیشه در ذهن مردم و جامعه سلامت ماندگار خواهد بود.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزارت بهداشت ، شهدای مدافع سلامت
