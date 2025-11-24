مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: یک مادر با فداکاری در اقدامی خداپسندانه شادی جشن عقد فرزندش را با یک خانواده تقسیم کرده و با هدیه سر سفره عقد یک مادر زندانی را آزاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یدالله روحانی منش گفت: یک بانوی ۲۱ ساله به علت صدور چک و ناتوانی در پرداخت آن از حدود سه ماه پیش راهی زندان شده بود.

وی اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده این زندانی در ستاد دیه ، آزادی وی در اولویت قرار گرفت.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اضافه کرد: مادر یک خانواده با حضور در ستاد دیه، هدیه پیش بینی شده برای مراسم عقد فرزندش را برای آزادی این زندانی اختصاص داد.

روحانی منش افزود: با کمک این مادر نیک اندیش و حمایت ستاد دیه این زن که به علت بدهی سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی در زندان به سر می برد، آزاد شد.

