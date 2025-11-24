بر اساس تازه‌ترین گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در هفته پایانی آبان‌ماه (۲۴ تا ۳۰ آبان) امسال ۱۳۲ زمین‌لرزه در پهنه ایران‌زمین به وقوع پیوسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران به دلیل قرار گرفتن روی کمربند آلپ - هیمالیا جزء کشور‌های زلزله‌خیز جهان محسوب می‌شود.

عامل اصلی زلزله‌ها در کشور فشاری است که از سوی صفحه عربستان به فلات ایران وارد می‌شود و بخش بزرگی از کشور از حیث لرزه‌خیزی جزء مناطق پرخطر جهان به حساب می‌آید.

طبق آخرین گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه در مجموع ۱۳۲ زمین‌لرزه را به ثبت رساندند که این تعداد، نسبت به آمار هفته ماقبل آن، ۲۰ زلزله کمتر بود.

در هفته گذشته، تعداد ۱۱۵ زمین‌لرزه با بزرگی کمتر از سه ریشتر، ۱۴ زمین‌لرزه در محدوده بزرگی ۳ تا ۴ در مقیاس امواج درونی زمین و سه زمین‌لرزه با بزرگی ۴ تا ۵ ثبت شده است و هیچ زمین‌لرزه‌ای در مقیاس ۵ تا ۶ امواج درونی زمین گزارش نشده است.

شوسف؛ زلزله‌خیزترین منطقه کشور در هفته گذشته

در هفته پایانی آبان‌ماه، شوسف در استان خراسان جنوبی با ۶ زمین‌لرزه، لرزه‌خیزترین منطقه کشور عنوان شده است.

بررسی وضعیت زمین‌لرزه‌های رخ داده در چهارمین هفته آبان‌ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد استان اصفهان با ۱۶ زمین‌لرزه، استان خراسان جنوبی با ۱۵ زمین‌لرزه، استان‌های خراسان شمالی، کرمان و یزد با ۱۲ زمین‌لرزه و خراسان رضوی با ۱۱ زمین‌لرزه، بالاترین آمار زلزله ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

طی این مدت، ۱۲ استان کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، قم، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و مرکزی، هیچ زلزله‌ای نداشتند.

