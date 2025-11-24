در سالروز شهادت حضرت ام ابیها (س) پیکر مطهر شهیدان گمنام دفاع مقدس در اهواز تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام دفاع مقدس در اهواز برگزار شد. مردم قدرشناس اهواز با عزاداری و سوگواری در رثای حضرت ام ابیها (س) پیکر پاک این شهیدان گرانقدر را از چهارراه امام خمینی تا حسینیه ثارالله تشییع کردند. 

سردار عبدالرضا مراد حاجتی ، مدیر کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت : پیکر این شهدای گرانقدر در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره،‌ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

وی ادامه داد : این شهیدان سرفراز دارای سنین ۱۷ ساله ، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند و با حضور قشرهیا مختلف مردم قدرشناس در دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان، روستای منیوحی آبادان، مصلی اهواز، قرارگاه جنوب‌غرب ارتش، بوستان حوزه علمیه الغدیر اهواز، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و پدافند هوایی اهواز تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

