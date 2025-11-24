باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: عملیات اصلی مهار آتش‌سوزی جنگل‌های مازندران به پایان رسیده است.

او افزود: بدلیل وجود کنده‌ها و برگ‌های انباشته، لکه‌گیری و مراقبت‌های میدانی و عملیات از روی زمین همچنان ادامه خواهد داشت.

ساجدی نیا با بیان اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال بارندگی در روز‌های آینده خبر می‌دهد، ادامه داد: همه نیرو‌ها در منطقه حضور خواهند داشت تا زمانی که استاندار مازندران پایان عملیات را به طور رسمی اعلام نکند، نیرو‌ها در منطقه باقی خواهند ماند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: بالگرد‌ها نیز تا پایان عملیات در منطقه حضور خواهند داشت.

ساجدی نیا با قدردانی از برخی کشور‌ها که خواستند برای مهار آتش حضور پیدا کنند، افزود: دولت ترکیه دیروز دو فروند هواپیمای آب پاش کوچک و یک بالگرد اعزام کرد که اکنون در فرودگاه نوشهر مستقر شده است، اما آتش مهار شد.

او با قدردانی از دولت و مردم ترکیه ابراز امیدواری کرد در این کشور حادثه مشابه اتفاق نیفتد.

بهره‌گیری از تمامی امکانات هوایی و زمینی برای اطفای حریق الیت

حسین ساجدی‌نیا در تشریح عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مرزن‌آباد، گفت: از تمامی تجهیزات و امکانات پیشرفته در حوزه اطفا استفاده کردیم که شامل هواپیما‌های پهن‌پیکر برای آب‌پاشی، بالگرد‌های مجهز به سبد‌های اطفا و سیستم هلی‌برن نیرو‌ها بود.

او با اشاره به اقدامات نوین در این عملیات، افزود: در حوزه نیروی زمینی نیز برای اولین بار از تجهیزات بسیار خوب و پیشرفته آتش‌نشانی در نقاط مختلف این منطقه استفاده شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت مردم عزیز مطمئن باشند که از همه ظرفیت‌های موجود برای مهار آتش و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور استفاده شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران