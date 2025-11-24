رئیس ستاد مدیریت بحران کشور از پایان یافتن عملیات اصلی مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ساجدی نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: عملیات اصلی مهار آتش‌سوزی جنگل‌های مازندران به پایان رسیده است.

او افزود: بدلیل وجود کنده‌ها و برگ‌های انباشته، لکه‌گیری و مراقبت‌های میدانی و عملیات از روی زمین همچنان ادامه خواهد داشت.

ساجدی نیا با بیان اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی از احتمال بارندگی در روز‌های آینده خبر می‌دهد، ادامه داد: همه نیرو‌ها در منطقه حضور خواهند داشت تا زمانی که استاندار مازندران پایان عملیات را به طور رسمی اعلام نکند، نیرو‌ها در منطقه باقی خواهند ماند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت: بالگرد‌ها نیز تا پایان عملیات در منطقه حضور خواهند داشت.

ساجدی نیا با قدردانی از برخی کشور‌ها که خواستند برای مهار آتش حضور پیدا کنند، افزود: دولت ترکیه دیروز دو فروند هواپیمای آب پاش کوچک و یک بالگرد اعزام کرد که اکنون در فرودگاه نوشهر مستقر شده است، اما آتش مهار شد.

او با قدردانی از دولت و مردم ترکیه ابراز امیدواری کرد در این کشور حادثه مشابه اتفاق نیفتد.

بهره‌گیری از تمامی امکانات هوایی و زمینی برای اطفای حریق الیت

حسین ساجدی‌نیا در تشریح عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مرزن‌آباد، گفت: از تمامی تجهیزات و امکانات پیشرفته در حوزه اطفا استفاده کردیم که شامل هواپیما‌های پهن‌پیکر برای آب‌پاشی، بالگرد‌های مجهز به سبد‌های اطفا و سیستم هلی‌برن نیرو‌ها بود.

او با اشاره به اقدامات نوین در این عملیات، افزود: در حوزه نیروی زمینی نیز برای اولین بار از تجهیزات بسیار خوب و پیشرفته آتش‌نشانی در نقاط مختلف این منطقه استفاده شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت مردم عزیز مطمئن باشند که از همه ظرفیت‌های موجود برای مهار آتش و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور استفاده شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، اطفای حریق
خبرهای مرتبط
توقف گسترش آتش‌سوزی در الیت
تحقیقات برای شناسایی عامل آتش‌سوزی الیت؛ برخورد عبرت آموز در انتظار خاطیان است
رئیس سازمان مدیریت بحران:
اکنون هیچ شعله آتشی از جنگل‌های الیت زبانه نمی‌کشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
چت کسی به فکر جنگلهای زاگرس نیست. که تو آتیش سوخت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
همه جنگلا رو داذن کاملا عمدی آتیش میزنن
کجان اون وطنفروشای دوازذه روزه دوزاری میبینم همتون لال شدین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
میخواستی از بچه های سپاه هم تشکر کنی...مرد باش
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
امروز جنگل‌های سواد کوه آتش گرفت ودرحال سوختن است بخدا من اگر دهیار وفرماندارو مقام محلی بودم هیچ گردشگری را داخل جنگل راه نمی‌دادم ۹۹درصد گردشگران خارج ازآسمان بی تربیت بی ادب و نظافت را رعایت نمی‌کنند باید جلوی گردشگران را گرفت تا منابع طبیعی وایستی را با سهل انگاری و خودشان به آتش نگیرند ازاین هفته هر کی جرا دارد بیاد جنگل امل
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
کار دشمن است باید رسیدگی شود
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
به برنامه های این چند هفته نگاه کنید مازندران با سوییس
مقایسه گشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
این شایدکاریه مزدورداخلی باشه ولی شایدم کاربعضی مردم بی فرهنگ باشه من فیلمی دیدم حالاکه داشت بی فرهنگی بعضی مردما نشون میداد اتش زدن وخاموش نکردن درطبیعت ریختن زباله وپلاستیک؛ قطع درخت باتبر ویه نفرم بودباتراکتور میزد به درختااهنگم گزاشته بود واحساس شادی وغروزمیکرد هیچ کشوری مردمش مثل بعضی بی فرهنگای پولدارایران نیستن خجالت داره!!!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
عزیز
۱۷:۵۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
بدبخت کار خود مسئولین دشمن از داخل هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
بریم آتیش بزنیم و جوبه بپزیم،
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
دم ترکیه گرم
۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
حرف مفت نزن، بدبخت، این همه ایرانی شبانه روز کار کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
مرد حسابی بچه های خودمون خاموش کردن..ترکیه غلطی نکرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
کاش جنگلها تو لبنان و فلسطین بود
شایو یه دلسوزی پیدا میشد کاری میکرد
۳
۲۶
پاسخ دادن
Finland
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
خدا بزنه تو کمرتون اینقدر دروغ نگید
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
دروغگو هنوز مهار نشده در ضمن استانهای دیگه هم آتش گرفتن البته شما مقصر نیستید فقط به دروغگویی عادت کردین
۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
احتمال هست که این آتش سوزی های گسترده عمدی باشه زمین‌خواران حرفه ای هست اگر چند وقت دیگه مردم بومی اونجا احساس کردن اونجا در حال ساخت و ساز شده فوری تو فضای مجازی با عکس و فیلم منتشر کنند
۰
۲۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ایرانی
۱۱:۵۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
یعنی هنوز عملیات فرعی مونده ؟
۱
۹
پاسخ دادن
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
ثبت هوشمند تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری؛ ۱۲۷ هزار تخلف در مازندران شناسایی شد
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در شهرستان میاندورود
۷۴۶ ماموریت مرتبط با تصادفات در آبان؛ اورژانس بابل بی‌وقفه در جاده‌ها
آخرین اخبار
۷۴۶ ماموریت مرتبط با تصادفات در آبان؛ اورژانس بابل بی‌وقفه در جاده‌ها
ثبت هوشمند تخلفات اضافه تناژ ناوگان باری؛ ۱۲۷ هزار تخلف در مازندران شناسایی شد
کشت ۱۴۹۱ هکتار کلزا در شهرستان میاندورود
تساوی نساجی و ملوان در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
تولید ۲۴ هزار تنی شلکوک در فریدونکنار؛ جهشی در تامین امنیت غذایی
مرگ ۶۷ نفر بر اثر حوادث کار در مازندران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال
مازندران بارانی می‌شود
دستور توقف فوری ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در روستای اجت سوادکوه