پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز دوشنبه همزمان با سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم در سنندج تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در این آیین اظهار کرد: دل مردم کردستان از بدو انقلاب اسلامی با این نظام بوده است و همواره پشتیبان این مکتب بوده‌اند.

سردار جمشید رضایی به تشییع پیکر مطهر شهدا اشاره کرد و افزود: شهدا با اعتقاد و اعتماد به ولایت و وعده‌های الهی، جان خود را در راه دفاع از آب و خاک کشورمان فدا کردند.

وی با بیان اینکه شهدا فرهنگ بسیجی را از سیدالشهدا و صبر را از قرآن کریم به ارث بردند، ادامه داد: مردم و نسل جوان، امروز به خیابان آمده‌اند تا ثابت کنند قدردان مجهادت شهدا هستند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان به جنگ ۱۲ روزه اشاره داشت و گفت: همه دیدیم که چگونه نیرو‌های مسلح کشورمان، در برابر رژیم صهیونی ایستادند و دشمن را وادار به آتش‌بس کردند.

سردار رضایی یادآور شد: مردم امروز به خیابان آمده‌اند که به آمریکا و رژیم صهیونی بفهمانند، هر چقدر شهید بدهند مصمم‌تر پای انقلاب هستند.

وی تاکید کرد: مردم ایران پای نظام ایستاده‌اند، همچنانکه در جنگ ۱۲ روزه آن را ثابت کردند و از هیاهوی دشمن ترسی نداشتند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ادامه داد: مسئولان و مردم باید بدانند راه شهدا ادامه دارد، ضمن اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

