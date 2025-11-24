باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + فیلم

به مناسبت ایام فاطمیه مراسم عزاداری در سراسر کشور در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم با حضور در مراسم های عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، عشق و ارادت خود را به اهل بیت را نشان دادند.

 

