اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان درباره افزایش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع این استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به افزایش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، از مردم، گردشگران و ساکنان حاشیه طبیعت خواست با پرهیز از روشن کردن آتش و اطلاع‌رسانی سریع در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق، در پاسداری از این میراث ارزشمند ملی و الهی همراه و همیار باشند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط جوی و احتمال بالای گسترش حریق در عرصه‌های طبیعی، مردم، ساکنان حاشیه جنگل‌ها و مراتع، گردشگران و مسافران از ایجاد هرگونه آتش در این مناطق اکیدا خودداری کنید. همچنین ضروری است نسبت به آموزش و هشدار‌های لازم به همراهان و دیگر افراد اقدام کرده و آنان را از خطرات احتمالی آگاه سازید.

در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق، خواهشمند است بی‌درنگ با شماره ۱۵۴۰ مرکز فوریت‌های حفاظت محیط زیست استان گیلان یا شماره تلفن ۳۳۸۲۴۶۲۶ تماس بگیرید و موضوع را اطلاع دهید.

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ها و مراتع ، محیط زیست گیلان
خبرهای مرتبط
مهار آتش سوزی جنگل‌های شفت
در روز طبیعت مراقب زیبایی هایش باشیم
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
جنگل‌ها می‌سوزد، دل مسئولان نه!/ کابوس تکراری آتش سوزی بیشه ها در تابستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
اگر طی پنجاه سال گذشته که این همه جنگلها آتش زدند فقط دو نفر از این خیانتکاران را دستگیر و اعدام می کردند دیگر هرگز آتش سوزی رخ نمی داد!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
افزایش ابتلا به آنفلوانزا طی هفته اخیر در گیلان
تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد بانک روسی در گیلان
ضرورت توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان در گیلان
رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در رشت + تصاویر
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند مدیریت استراتژیک است
افتتاح خط تولید محصولات پزشکی در انزلی
آخرین اخبار
افتتاح خط تولید محصولات پزشکی در انزلی
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند مدیریت استراتژیک است
ضرورت توسعه ظرفیت‌های نگهداری معتادان در گیلان
رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان در رشت + تصاویر
تسهیل صادرات محصولات کشاورزی با ایجاد بانک روسی در گیلان
افزایش ابتلا به آنفلوانزا طی هفته اخیر در گیلان
روزی به نام زیتون، رودبار قطب تولید و مرکز تجارت این محصول در کشور