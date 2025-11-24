باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به افزایش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، از مردم، گردشگران و ساکنان حاشیه طبیعت خواست با پرهیز از روشن کردن آتش و اطلاع‌رسانی سریع در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق، در پاسداری از این میراث ارزشمند ملی و الهی همراه و همیار باشند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط جوی و احتمال بالای گسترش حریق در عرصه‌های طبیعی، مردم، ساکنان حاشیه جنگل‌ها و مراتع، گردشگران و مسافران از ایجاد هرگونه آتش در این مناطق اکیدا خودداری کنید. همچنین ضروری است نسبت به آموزش و هشدار‌های لازم به همراهان و دیگر افراد اقدام کرده و آنان را از خطرات احتمالی آگاه سازید.

در صورت مشاهده هرگونه نشانه حریق، خواهشمند است بی‌درنگ با شماره ۱۵۴۰ مرکز فوریت‌های حفاظت محیط زیست استان گیلان یا شماره تلفن ۳۳۸۲۴۶۲۶ تماس بگیرید و موضوع را اطلاع دهید.