نماینده ولی فقیه در خوزستان با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تشییع پیکر شهدای استان، جایگاه والای شهدا در پیشگاه الهی و نقش خون آنان در تقویت مقاومت امروز جهان را تبیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر هشت شهید گمنام در اهواز با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در پیشگاه الهی، اظهار کرد: شهادت والاترین مدل مردن است که حتی اهل بیت (ع) نیز آرزوی آن را داشتند. اولین قطره خون شهید، گناهانش را می‌بخشد و جایگاهش در بهشت برایش نمایان می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تأکید بر عظمت مقام شهادت، خاطرنشان کرد: مرحوم شهید ثانی، ۳۶۵ شب به عبادت پرداخت تا دعایش برای شهادت مستجاب شود.

موسوی‌فرد مقاومت کنونی در منطقه را برکت خون شهدا دانست و گفت: امروز مقاومت در غزه، عراق، یمن و سوریه به برکت خون شهدای ما و امام شهیدان است.

وی از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و تمامی حاضرین در مراسم تشییع، به ویژه بانوان که با حجاب فاطمی حاضر شده‌بودند، تقدیر و تشکر کرد.

پیکر هشت شهید گمنام در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره، ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و آنها از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای چهار، کربلای پنج، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

براساس نتایج شناسایی، این هشت شهید شامل ۲ شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند.

پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله)، مصلی اهواز (۲۱ ساله)، قرارگاه ارتش جنوب‌غرب (۲۳ ساله)، بوستان حوزه علمیه القدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضایی نیروهای مسلح (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

منبع خبرگزاری ایرنا