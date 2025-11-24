نسیبه شهبازی با شکست برابر نماینده ازبکستان از صعود به فینال مسابقات تکواندو بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در جریان رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) نسیبه شهبازی در وزن ۶۷ کیلوگرم ایران ابتدا به مصاف حریف ترکیه‌ای رفت. او بعد از شکست ۸ به ۳ در راند اول، دو راند بعدی را با نتایج ۳ بر صفر و ۱۲ بر ۱۰ به سود خود تمام کرد. ا

زبکستان دومین حریف شهبازی بود. نماینده کشورمان نتیجه راند اول و سوم این مبارزه را واگذار کرد و تنها در راند دوم پیروز شد. بدین با متحمل شدن شکست ۲ به یک از صعود به فینال بازماند و باید در مرحله رده بندی به مبارزات خود ادامه دهد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.