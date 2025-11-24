قرعه‌کشی بخش‌های انفرادی و دونفره رقابت‌های تنیس‌روی‌میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان برگزار شد و نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انجام قرعه‌کشی رقابت‌های تنیس‌روی‌میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان، وضعیت نمایندگان کشورمان در بخش‌های انفرادی و دو نفره مشخص شد.

در رده زیر ۱۹ سال، بنیامین فرجی تنها نماینده ایران در بخش انفرادی است. او در دور نخست برابر لئوناردو اییزوکا از برزیل قرار می‌گیرد.

در رده زیر ۱۵ سال پسران، دو نماینده کشورمان به رقابت خواهند پرداخت؛ مبین امیری در دور نخست به مصاف کِنان کاهرمان از ترکیه می‌رود و فراز شکیبا نیز مقابل ویتور تیو فیلو از برزیل قرار می‌گیرد. در بخش دختران همین رده سنی نیز وانیا یاوری تنها نماینده دختر کشورمان در این رقابت‌ها در نخستین مسابقه خود با دِیزی شی از مالزی روبه‌رو می‌شود.

در مسابقات دو نفره زیر ۱۹ سال تیم دو نفره بنیامین فرجی و آلان کورمانگالیف از قزاقستان مقابل تیم تیاگو آبیودون از نیجریه و یولیان کریتا از رومانی قرار خواهد گرفت. در بخش دو نفره زیر ۱۵ سال پسران، شکیبا و امیری به مصاف تیم چین تایپه می‌روند. در بخش دختران در همین رده سنی تیم دوبل وانیا یاوری به همراه دِیزی شِی مقابل زوج یوسفینا نایومان از آلمان و کوهارو ایتاگاکی از ژاپن صف آرایی خواهند کرد.

