باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه‌های بخش مجموعه عکس مستند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

همزمان با برگزاری جشنواره «سینماحقیقت» در پردیس سینمایی ملت، نمایشگاه مجموعه عکس مستند، نمایش آثار مستند مرتبط با این بخش و کارگاه‌های تخصصی با حضور استادان عکاسی و کارشناسان حوزه عکس مستند، در خانه هنرمندان برپا می‌شود.

جدول برنامه‌های نمایشگاهی، آموزشی و نشست‌های خانه عکس مستند «سینماحقیقت» به زودی اعلام می‌شود.

مهدی سروری مدیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت مستند» مجموعه عکس مستند سینماحقیقت در خانه هنرمندان است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در خانه هنرمندان از ۲۰ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم، هم‌زمان با پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی