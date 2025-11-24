شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع شهید گمنام در روستای دهلق از توابع شهرستان فامنین استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) فضای اقصی نقاط کشور آکنده از عطر بهشت شد، مردم مومن و شهید پروری که قرار است فرزندان گمنام فاطمی را بر روی دستانشان تشییع کنند. شهدایی که گمنام هستند؛ اما نامشان تا ابد جاودانه است. به همین مناسبت اهالی روستای دهلق از توابع شهرستان فامنین استان همدان میزبان شهید گمنام شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - همدان

