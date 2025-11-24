باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، در مسابقات کاراته بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو و در فینال وزن ۵۰ کیلوگرم، نهال زکیزاده در مصاف با حریف اوکراینی خود به برتری ۲ بر صفر دست یافت و مدال طلا را از آن خود کرد.
زکیزاده امروز در اولین مبارزه نماینده ترکیه را ۵ برصفر شکست داد. او در دومین دیدار با حریفی از الجزایر روبهرو شد و با کسب برتری ۵ بر ۳ به فینال رسید.
همچنین در ادامه این مسابقات و در فینال وزن ۵۵ کیلوگرم، زینب حسنپور در مبارزه با نماینده ونزوئلا یک بر صفر پیروز شد و به مدال طلا دست یافت.
حسنپور پس از استراحت در دور نخست، در دوم برابر حریفی از ایتالیا قرار گرفت و ۴ بر یک برد و به فینال راه یافت.
مدال طلای زینب حسنپور، هفتمین طلای کاروان ایران در توکیو است. با این مدال، مجموع مدالهای کاروان ایران به ۳۳ رسید.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
