باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر فن‌آوری اطلاعات و امنیت مجازی شرکت توانیر با انتشار آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه بخش توزیع نیرو در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: طی سال گذشته فروش انرژی برق با ۶۸۶۰ میلیون کیلوواتساعت افزایش به ۳۳۹ هزار و ۶۷۸ میلیون کیلووات ساعت رسید و تعداد مشترکان شبکه توزیع برق با پیوستن ۹۳۰ هزار مشترک جدید به ۴۱۴۹۸ هزار مشترک افزایش یافت.

بر این اساس طول خطوط فشار متوسط و ضعیف توزیع برق در سال گذشته به ترتیب با ۶۳۹۴ کیلومتر و ۳۹۰۶ کیلومتر افزایش، به ۴۶۹۴۴۸ و ۳۸۲۵۲۳ کیلومتر رسید و با افزایش ۲۷ هزار و ۲۳۳ دستگاه ترانسفورماتور توزیع جدید، تعداد ترانسفورماتور‌های این بخش با مجموع ۱۴۷ هزار و ۸۰ مگاولت آمپر ظرفیت به ۸۸۴ هزار و ۱۲۵ دستگاه افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت طول خطوط فشار متوسط توزیع برق با افزایش ۶۳۹۴ کیلومتر و خطوط فشار ضعیف با افزایش ۳۹۰۶ کیلومتر، به ترتیب به ۴۶۹ هزار و ۴۴۸ کیلومتر و ۳۸۲ هزار و ۵۲۳ کیلومتر بالغ شد.

طبق این گزارش سال گذشته تلفات شبکه‌های توزیع برق با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۹.۶۲ درصد رسید و متوسط مصرف برق مجموع مشترکان نیز با ۱۹ کیلووات ساعت کاهش به ۸۱۸۵ کیلووات ساعت و متوسط مصرف خانگی با ۶۷ کیلووات ساعت افزایش رقم ۳۲۵۸ کیلووات ساعت را ثبت کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت