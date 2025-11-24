مقابله با قاچاق و حمایت از تولید، اولویت جدی کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قادری در اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان فارس با قدردانی از فعالیتهای اصناف، بهویژه خدماترسانی آنان در دوران جنگ ۱۲ روزه رژیم جعلی صهیونیستی، اظهار کرد: قاچاق کالا یکی از پدیدههای شوم اقتصادی است و مقابله با آن برای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال، اولویت جدی کشور است.
او با تأکید بر اینکه طرح صریح مسائل از سوی اصناف مسیر اصلاحات قانونی را هموار میکند، گفت: پیگیری دغدغههای صنفی از طریق دولت و مجلس باید با مطالبهگری مستمر همراه باشد تا مشکلات در سطح ملی برطرف شود.
قادری با تأکید بر اینکه اصناف باید مشکلات خود را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نشستهای رسمی همواره مطرح کنند، ادامه داد: طرح مشکلات از سوی مسئولان حوزه اصناف، فرصتی ارزشمند برای رفع خلأهای قانونی است و من بهعنوان نماینده مردم، با هدف حمایت از تولید، موضوعات اصناف را در سطح ملی پیگیری میکنم.
او همچنین از پیگیری رفع مشکلات مرتبط با احداث شهرکهای صنفی در کمیسیون حمایت از تولید داخلی مجلس خبر داد و گفت: متولی ایجاد شهرکهای صنفی در قانون مشخص شده و کلیات آن تصویب شده است. این موضوع این هفته برای تعیین سازوکار نهایی در مجلس بررسی خواهد شد.
قادری در پاسخ به نقدهای مطرحشده از سوی اصناف درباره برخی دستورالعملهای تأمین اجتماعی و حوزه بهداشت و سلامت، بر ضرورت تعدیل این دستورالعملها تأکید کرد تا موانع موجود بر سر راه کسبوکارها برطرف شود.
او درباره موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: قانون مالیات قواعد مشخصی دارد، اما اجرای برخی روشها نیازمند بازنگری است. ما معتقدیم مالیات باید از سود کالای فروختهشده در مبدأ محاسبه شود، نه از کل مبلغی که اصناف در فاکتور درج میکنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: مردم و اصناف باید مطالبهگری از نمایندگان خود را همواره دنبال کنند و ما نیز وظیفه داریم پیگیری این مسائل را انجام دهیم.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیت صنوف در صادرات و واردات
حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، به حضور خود در سفر اخیر به ازبکستان همراه استاندار و هیأت تجاری استان اشاره کرد و گفت: برای نخستینبار نماینده اتاق اصناف مرکز استان در قالب هیأت تجاری به خارج از کشور اعزام شد و در این سفر، ضرورت بهرهگیری از ظرفیت اتحادیههای صنفی بهویژه در حوزه صادرات و واردات مورد تأکید قرار گرفت.
او افزود: مصالح ساختمانی از نیازهای جدی کشور ازبکستان است و این موضوع فرصتی برای اتحادیههای صنفی ما در حوزه صادرات فراهم میکند. همچنین تولید گسترده حبوبات در ازبکستان میتواند زمینه مناسبی برای واردات این محصولات توسط صنف بنکداران ایجاد کند.
جوانمردی با اشاره به مشکلات اصناف در حوزههای مختلف، خواستار مساعدت بیشتر نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات شد و افزود: اصناف با چالشهایی مانند رعایت حقوق صنوف در زمینهای صنفی، صدور پروانهها از سوی میراث فرهنگی و ایجاد محدودیت در سامانه اخذ مجوزها روبهرو هستند. همچنین مشکلاتی در زمینه ترانزیت برق بر قبض اصناف وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس افزود: در حوزه بیمه و بهداشت نیز اصناف با مسائل پیچیدهای مواجهاند و خواستار تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نماینده اتاق اصناف مرکز استان هستیم تا این چالشها بهصورت دقیق پیگیری شود.
او همچنین با اشاره به ضبط برخی کالاها توسط پلیس امنیت اقتصادی، گفت: اصناف تنها عرضهکننده کالا هستند و برخورد با قاچاق باید در سطوح کلان و از مبادی ورودی صورت گیرد.
دوکوهکی: اصناف، سربازان اقتصادی انقلاباند
مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج از زمان تشکیل در سال ۵۸ تاکنون نقش مهمی در امیدآفرینی، محرومیتزدایی و فعالیتهای عمرانی و فرهنگی داشته و بسیج اصناف نیز بخش مهمی از این فعالیتها را بر عهده دارد.
مهدی دوکوهکی، اصناف را «سربازان اقتصادی انقلاب» معرفی کرد و گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس و اتحادیههای صنفی در تحقق شعار سال تلاش میکنند و از دکتر قادری درخواست داریم مشکلات اصناف را از طریق مجلس و نهادهای مرتبط پیگیری کنند.
در بخش پایانی اجلاس، دوره عمومی آموزش نگهداری خودرو با حضور حسین آوند، نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان و رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران سبک و سنگین شیراز، و مدرس سازمان فنی و حرفهای برگزار شد.
فرهاد آوند تأکید کرد: ارائه آموزشهای فنی باید در اولویت اتحادیههای صنفی باشد؛ زیرا افزایش مهارت اعضا، علاوه بر ارتقای خدمات به مردم، موجب کاهش چشمگیر شکایات خواهد شد.
امین رحیمی، عضو هیأترئیسه اتاق اصناف استان فارس و رئیس اتحادیه رستورانداران و سفرهخانههای سنتی شیراز، بر لزوم سپردن نظارتها به اتحادیههای تخصصی تأکید کرد و گفت: اتحادیهها آشنایی بیشتری با مسائل صنفی دارند و باید نقش پررنگتری در نظارت داشته باشند. از قادری انتظار داریم بازگشت حدود اختیارات اتحادیهها از طریق مجلس پیگیری شود.
اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، رئیس و هیأترئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، مسئول بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس و روسای اتحادیههای صنفی شهرستان شیراز برگزار شد.
منبع: اتاق اصناف فارس