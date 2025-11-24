همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر ۹ شهید گلگون‌کفن با حضور گسترده عزاداران فاطمی در قزوین تشییع شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس و شهید اکبر سمق‌آبادی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور گسترده مردم ولایتمدار در شهر قزوین تشییع شد. 

این مراسم امروز ساعت ۹ صبح از میدان آزادی آغاز شد و پس از عبور از خیابان‌های پیغمبر اعظم (ص) و شهدا تا امامزاده حسین (ع) ادامه داشت.

پیکر شهدا در دادگستری کل استان قزوین، اداره‌کل جهاد کشاورزی و مجموعه باغستان، محوطه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، اردوگاه شهید بابایی آبیک، روستای سمق‌آباد (شهید شناسایی‌شده اکبر سمق‌آبادی)، شهرستان بوئین‌زهرا، شهرک مدرس و دانشگاه فنی مهندسی این شهر تدفین می‌شود.

نماز باران هم پس از تشییع هشت شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم مومن و انقلابی قزوین به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین اقامه شد.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: تشییع شهدا ، شهادت حضرت فاطمه (س)
خبرهای مرتبط
مراسم رونمایی تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب در قزوین
پزشکیان:
مسئله حجاب و عفاف نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود
فرهنگ شهادت در استان قزوین زنده است
قزوین، میزبان لاله‌های فاطمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای سه شهر قزوین در وضعیت قرمز و ناسالم
تشییع پیکر ۹ شهید فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در قزوین
آخرین اخبار
تشییع پیکر ۹ شهید فاطمی همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) در قزوین
هوای سه شهر قزوین در وضعیت قرمز و ناسالم
اعلام زمان فعالیت انتقال خون قزوین در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)