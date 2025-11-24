باشگاه خبرنگاران جوان - پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس و شهید اکبر سمقآبادی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور گسترده مردم ولایتمدار در شهر قزوین تشییع شد.
این مراسم امروز ساعت ۹ صبح از میدان آزادی آغاز شد و پس از عبور از خیابانهای پیغمبر اعظم (ص) و شهدا تا امامزاده حسین (ع) ادامه داشت.
پیکر شهدا در دادگستری کل استان قزوین، ادارهکل جهاد کشاورزی و مجموعه باغستان، محوطه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین، اردوگاه شهید بابایی آبیک، روستای سمقآباد (شهید شناساییشده اکبر سمقآبادی)، شهرستان بوئینزهرا، شهرک مدرس و دانشگاه فنی مهندسی این شهر تدفین میشود.
نماز باران هم پس از تشییع هشت شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم مومن و انقلابی قزوین به امامت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین اقامه شد.
