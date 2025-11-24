باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم دیندار و متدین کشورمان ضمن برگزاری مراسم سوگواری و ادای احترام به این بانوی مکرم اسلام؛ میزبان شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس شدند. در همن راستا مردم دیندار و شهیدپرور روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین نیزهمانند سایر نقاط کشور با شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع کردند.به همین مناسبت مزار گلزار شهدای این روستا نیز غبارروبی و عطرافشانی شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.