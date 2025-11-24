شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تشییع شهدای هشت سال دفاع مقدس در روستای توآباد شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم دیندار و متدین کشورمان ضمن برگزاری مراسم سوگواری و ادای احترام به این بانوی مکرم اسلام؛ میزبان شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس شدند. در همن راستا مردم دیندار و شهیدپرور روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین نیزهمانند سایر نقاط کشور با شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع کردند.به همین مناسبت مزار گلزار شهدای این روستا نیز غبارروبی و عطرافشانی شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام روستای گردشگری توآباد در ایام فاطمیه

