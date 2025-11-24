باشگاه خبرنگاران جوان - آمار سامانه پایش کیفی هوای کشور روز دوشنبه /سوم آذرماه/ نشان می‌دهد که شاخص کیفیت هوا در شهر‌های قزوین (ایستگاه مدیریت بحران قزوین)، محمدیه و تاکستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

این درحالی است که وضعیت شاخص کیفی هوا در سایر ایستگاه‌های سنجش شامل الوند ۹۳ و بویین زهرا ۷۳ بوده و در وضعیت سالم و قابل قبول قرار دارند.

براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی قزوین، به دلیل تداوم پایداری و سکون جو در ساعات مختلف روز شاهد افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهیم بود.

مریم بهروزی پیش‌بینی کرد: روز چهارشنبه این هفته با عبور ضعیف امواج، شاهد افزایش موقتی ابر در آسمان منطقه باشیم.

کارشناس هواشناسی قزوین از تمامی گروه‌های حساس شامل کسانی که از بیماری‌های قلبی و ریوی رنج می‌برند، خردسالان و افراد کهنسال خواست که در صورت امکان، از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند و همچنین افراد دیگر نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

منبع: ایرنا