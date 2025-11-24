باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول مسئول عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه،محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو گزارش شده است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گل آهک،آزادراه تهران – پردیس حدفاصل تونل شماره ۱ تا تونل شماره ۲ را شاهد هستیم.

وی افزود: تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر(رفت و برگشت) و محور چالوس و فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) را شاهد هستیم.

او گفت: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران محدوده پل کلاک، آزادراه کرج – قزوین حدفاصل حصارک تا کمالشهر را شاهد هستیم.