چالش مادران شاغل و تعطیلی مهدکودک‌ها در روز‌های آلوده + فیلم

تعطیلی مهدکودک‌ها و مدارس برای برخی از مادران شاغل ایجاد مشکل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرد شدن و آلودگی هوا در برخی شهرهای كشور تعطیلی مهدهای كودك را در پی داشته كه این امر با مشكلات عدیده ای برای مادران شاغل و خانواده ها همراه شده است.

