آیین تشییع باشکوه پیکر پاک شهدای گمنام در خرم‌آباد، با حضور گسترده مردم قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف جامعه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان‌پاک‌منش - فضای شهر از ساعاتی پیش رنگ و بوی معنوی و حماسی به خود گرفته بود و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ایران، تصاویر شهدا و نوای تکبیر و صلوات، عشق و ارادت خود را به مقام والای شهیدان ابراز کردند. 

این مراسم، که در فضایی سرشار از احساس، ایمان و احترام برگزار شد، بار دیگر نشان داد که خاطره و نام شهدای گمنام همچنان در قلب مردم زنده است و مردم خرم‌آباد همچون گذشته پاسدار ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس هستند. سخنرانان این مراسم نیز با اشاره به جایگاه رفیع شهدا، بر لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری در جامعه تأکید کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تشییع شهدا ، لرستان
خبرهای مرتبط
تشییع لاله‌ها در دیار شقایق‌ها؛ مردم لرستان با شهیدان دهه ولایت وداع کردند + فیلم
تشییع پیکر مطهر شهید سردار میثم معظمی گودرزی در بروجرد + فیلم
مراسم تشییع پیکر شهید «مهران پیری» در دلفان برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مردم خرم‌آباد با عشق، شهدا را بدرقه کردند + فیلم
آخرین اخبار
مردم خرم‌آباد با عشق، شهدا را بدرقه کردند + فیلم