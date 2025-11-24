باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوانپاکمنش - فضای شهر از ساعاتی پیش رنگ و بوی معنوی و حماسی به خود گرفته بود و شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای ایران، تصاویر شهدا و نوای تکبیر و صلوات، عشق و ارادت خود را به مقام والای شهیدان ابراز کردند.
این مراسم، که در فضایی سرشار از احساس، ایمان و احترام برگزار شد، بار دیگر نشان داد که خاطره و نام شهدای گمنام همچنان در قلب مردم زنده است و مردم خرمآباد همچون گذشته پاسدار ارزشها و آرمانهای انقلاب و دفاع مقدس هستند. سخنرانان این مراسم نیز با اشاره به جایگاه رفیع شهدا، بر لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری در جامعه تأکید کردند.