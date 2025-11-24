سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای یکی از نمایندگان سابق مجلس راجع به محتوای نامه رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» با ابراز تعجب و تاسف از اصرار برخی فعالین سیاسی بر نشر مطالب خلاف واقع در این خصوص تصریح کرد: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و طرح ادعا‌هایی که صریحا در مورد نادرست‌بودن آنها اعلام موضع شده است، هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد که تحلیل‌گران و فعالان سیاسی، مصالح عالیه کشور و منافع ملی را بر سوگیری‌های جناحی و سیاسی خود ترجیح داده و ساحت سیاست خارجی را از گمانه‌زنی و ادعا‌های غیرموثق دور نگاه دارند.

پیام کتبی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به شاهزاده «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، روز ۲۷ آبان ماه توسط رئیس سازمان حج و زیارت به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد.

