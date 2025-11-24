مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس گفت: شهیدان چراغ راه ملت‌اند و ما وظیفه داریم با مقاومت، اتحاد و پیروی از ولایت، راه آنان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم ذلت و تسلیم بر این ملت سایه افکند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار کوشکی در آیین تشییع پیکر‌های مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس با بزرگداشت مقام حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: همه ما بدون استثنا مدیون امام خمینی (ره) و شهیدان هستیم؛ اگر امروز عزت، شرافت و آزادی داریم، به برکت خون شهدا و هدایت امام و ولایت فقیه است.

او با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) افزود: همان‌گونه که ائمه معصومین (ع) فرموده‌اند، حضرت زهرا (س) حجت بر ائمه است و شهیدان ما فرزندان معنوی ایشان هستند؛ گمنامانی که همچون مادرشان بی‌نام و نشان، اما قهرمانان واقعی این ملت‌اند.

سردار کوشکی شهدا را سند آزادی ملت ایران دانست و گفت: نزدیک به نیم قرن است که مردم ایران طعم آزادی را می‌چشند و این دستاورد مرهون خون شهیدانی است که از همه قهرمانان تاریخ برترند.

او با اشاره به نقش شهدا در دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی تصریح کرد: شهیدان پیام‌های روشنی برای ما دارند؛ ایمان و توکل به خدا، اقامه نماز، تسلیم‌ناپذیری در برابر دشمن، تبعیت از ولایت و حفظ اتحاد ملی. این پیام‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری راهنمای ملت ایران است.

سردار کوشکی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های اسلامی گفت: وصیت‌نامه شهیدان بر دو اصل استوار است؛ ولایت و حجاب. این دو ستون عزت و شرافت جامعه اسلامی‌اند و باید با هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمنان حفظ شوند.

او در پایان ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا خاطرنشان کرد: شهیدان چراغ راه ملت‌اند و ما وظیفه داریم با مقاومت، اتحاد و پیروی از ولایت، راه آنان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم ذلت و تسلیم بر این ملت سایه افکند.

