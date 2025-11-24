تمامی مسابقات فوتبال استان تهران تا پایان هفته به دلیل آلودگی هوا لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت‌ها و دیدار‌های فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری از دوشنبه سوم آذرماه تا جمعه هفتم آذرماه لغو شد.

علی پورمند رئیس کمیته پزشکی هیات فوتبال استان تهران با تأیید این تصمیم، اظهار داشت: اولویت همیشگی هیات فوتبال استان تهران همواره حفظ سلامت ورزشکاران است و با توجه به استمرار آلودگی هوا، ادامه برگزاری مسابقات می‌توانست خطرات جدی برای سلامت بازیکنان ایجاد کند.

وی افزود: از سرگیری مسابقات تنها پس از بهبود شرایط کیفی هوا و دریافت گزارش‌های رسمی از مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان تهران