یک مطالعه جدید می‌گوید تمرینات ورزشی خانگی می‌توانند به طور موثری درد زانو ناشی از پارگی غضروف و آرتروز را، بدون فیزیوتراپی، تسکین دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش دادند که تمرینات کششی و تقویتی، چه فرد فیزیوتراپی واقعی دریافت کرده باشد و چه نداشته باشد، تقریباً به یک میزان درد را تسکین می‌دهند.

دکتر «جفری کاتز»، محقق اصلی و مدیر بالینی مرکز ارتوپدی و آرتروز در بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «به طور متوسط، شرکت‌کنندگان در همه گروه‌ها در شروع مطالعه درد نسبتاً شدید و ۳، ۶ و ۱۲ ماه بعد درد بسیار خفیف‌تری را گزارش کردند.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که ۴۰٪ از افراد میانسال و ۸۰٪ از مبتلایان به آرتروز زانو، پارگی‌هایی در غضروف زانوی خود دارند که منیسک نامیده می‌شود.

برای این مطالعه، نزدیک به ۹۰۰ نفر با میانگین سنی ۵۹ سال به طور تصادفی به یکی از سه گروه تقسیم شدند. همه بیماران درد زانو، آرتروز و پارگی منیسک داشتند.

یک گروه چهار بار در هفته در یک برنامه ورزشی خانگی ۲۵ دقیقه‌ای شرکت کردند که با راهنمایی یک ویدئو و بروشور انجام می‌شد. گروه‌های دوم و سوم ورزش در منزل به همراه فیزیوتراپی واقعی یا دارونما دریافت کردند.

محققان گفتند، افرادی که فیزیوتراپی واقعی یا ساختگی دریافت کردند، در ۶ و ۱۲ ماه بهبود درد کمی بیشتری داشتند، اما این مزایا احتمالاً ناشی از تلقین بودند.

کاتز گفت: «ما بهبود مشابهی را در گروه‌های فیزیوتراپی استاندارد و فیزیوتراپی ساختگی مشاهده کردیم، که نشان می‌دهد تعاملات شخصی با یک فیزیوتراپیست ممکن است از خود فیزیوتراپی تأثیرگذارتر باشد.»

محققان خاطرنشان کردند که مطالعات قبلی نشان داده‌اند که ۶۰ تا ۸۰ درصد از کل تأثیر فیزیوتراپی برای آرتروز زانو از تعاملات با درمانگران ناشی می‌شود تا خود درمان.

محققان نوشتند: «درصد شرکت‌کنندگانی که در طول ۳ ماه اول به تمرینات خانگی پایبند بودند، عملاً در همه گروه‌ها یکسان بود. پیام‌های متنی انگیزشی با تفاوت در پایبندی به تمرینات خانگی یا نتایج درد مرتبط نبودند.»

