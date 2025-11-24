باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عبادی، یکی از مهمترین چالشهای حوزه پرستاری را گسست میان آموزش و بالین دانست و افزود: در پزشکی، آموزش بالینی و خدمت یکپارچه است، اما در پرستاری، مامایی و برخی رشتههای دیگر این پیوند ضعیف است.
وی گفت: کمبود اعضای هیئت علمی نیز این فاصله را بیشتر میکند. دانشگاه باید بستری فراهم کند تا اعضای هیئت علمی نقش عملی و مؤثر در بالین داشته باشند.
عبادی با اشاره به ظرفیت تعرفهگذاری خدمات پرستاری، افزود: در این قانون، دو درصد اعتبار برای آموزش و توانمندسازی پیشبینی شده است. با دستورالعمل جدید، امکان انتقال بخشی از این اعتبار به دانشکدهها وجود دارد، به شرط آنکه در ارائه خدمات آموزشی و بالینی به بیمارستانها مشارکت داشته باشند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، با تأکید بر اینکه سازمان نظام پرستاری و دانشگاه میتوانند بازوی یکدیگر باشند، گفت: مطالبه گری صنفی ضروری است، اما باید با ادبیات مبتنی بر احترام، رفاقت و هدف مشترک صورت گیرد؛ بهگونهای که موجب فاصله یا تعارض نشود.
وی با اشاره به نمونههای موفق همکاری صنف و دولت در تأمین اعتبارات تعرفهگذاری، افزود: این تعاملات باید با محوریت منافع مردم و ارتقای کیفیت مراقبت ادامه پیدا کند.
عبادی با ابراز نگرانی از برداشتهای نادرست اخیر در جامعه گفت: در برخی موارد، شیوه مطالبهگری به گونهای بوده که مردم تصور کنند گروههای سلامت زیادهخواهی میکنند یا تنها به منافع خود میاندیشند. این نگاه خطرناک است و اصلاح آن نیازمند بازگشت به مطالبهگری مبتنی بر نیازهای مردم است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت تأکید کرد: اگر هدف مشترک ما ارتقای کیفیت مراقبت باشد، هم دانشگاه و هم نهاد صنفی میتوانند در کنار یکدیگر مسیر توسعه خدمات پرستاری را هموار کنند. اولویت اصلی باید سلامت مردم و حمایت از ارائه دهندگان خدمت باشد.
منبع: وبدا