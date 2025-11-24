همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دسته سوگواری به پیشگامی آیت الله وحید خراسانی برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -دسته عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همچون سال‌های گذشته با حضور آیت‌الله حسین وحید خراسانی از مراجع تقلید، از بیت ایشان تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد.

این آیین سنتی صبح امروز و همزمان با سالروز شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام (ص) آغاز شد و آیت‌الله وحید خراسانی در مسیر حرکت دسته عزاداری، عزاداران و سوگواران را تا آستان مقدس کریمه اهل‌بیت (س) همراهی و مشایعت کرد.

این مراسم با قرائت حدیث شریف کساء آغاز شد و جمع زیادی از طلاب، علما و مردم ولایتمدار قم در فضایی آکنده از اندوه و احترام، مسیر میان بیت این مرجع تقلید تا حرم مطهر را با نوحه‌خوانی و عزاداری طی کردند.

دسته عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) با حضور آیت‌الله وحید خراسانی برپا شد

عزاداران با ذکر مصیبت مادر سادات (س)، بر سر و سینه زدند و در سوگ مظلومیت حضرت زهرا (س) اشک ماتم ریختند؛ با ورود دسته عزاداری به صحن مطهر حضرت معصومه (س)، مراسم با قرائت زیارت‌نامه و برپایی آیین‌های سوگواری ادامه یافت.

این آیین پیاده‌روی و عزاداری، سنت دیرینه و سالانه آیت‌الله وحید خراسانی در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) است که هر ساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم قم برگزار می‌شود و به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آیین‌های عزاداری در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در قم شناخته می‌شود.