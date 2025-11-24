محمد علی فارسی خاطره‌ای را از شهید آوینی بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی فارسی، پیشکسوت سینمای مستند کشورمان در برنامه کافه مستند از شبکه افق، خاطره‌ای را از شهید آوینی بازگو کرد و گفت: شهید آوینی تاکید داشت که همیشه به حس خود اعتماد کنم.

