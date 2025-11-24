سی و چهارمین اجلاس مجمع سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) از روز دوشنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۴ به مدت دو هفته در مقر سازمان بین‌المللی مذکور در لندن برگزار می شود.

در اجلاس مجمع که بالاترین نهاد تصمیم گیری آیمو است، مقامات عالی دریایی کشورهای عضو، شرکت دارند و مواضع کشور متبوع خود را مطرح می کنند.

از جمهوری اسلامی ایران نیز هیات بلند پایه ای به ریاست سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه سیدعلی موسوی،سفیر ایران در انگلیس و نماینده دائم کشورمان در آیمو، حضور دارند.

در آیین افتتاحیه این اجلاس، سعید رسولی سخنرانی خواهد داشت و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص موضوعات دریایی ملی و بین المللی، مطرح خواهد کرد.

همچنین در حاشیه این اجلاس قرار است مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با برخی مقامات دریایی کشورها دیدار و گفتگو نماید.

سعید رسولی را در این سفر، علی اکبر مرزبان معاون امور دریایی و علی فتحی معاون مهندسی و‌توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و‌دریانوردی همراهی می کنند.

بنا بر این‌ گزارش، انتخاب اعضای شورای آیمو برای مدت دو سال، بررسی و تصویب رهنمودهای استراتژیک شش ساله آیمو و پلان اقدام دوسالانه آن، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص گزارش ها و‌پیشنهادهای شورا و کمیته های اصلی، تعیین بودجه آیمو،، ایراد سخنرانی توسط رؤسای هیات های کشورهای عضو و رسیدگی به موضوعات مهم و روز دریانوردی جهان از جمله کاهش گازهای گلخانه ای مهمترین دستورکارهای نشست مجمع آیمو اعلام شده است.

