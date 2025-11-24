باشگاه خبرنگاران جوان؛بر اساس این طرح، فعلاً ۸ درصد از خریدهای انجامشده از طریق دستگاههای پوز برخی اصناف بهصورت علیالحساب کسر میشود و ما بقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز خواهد شد.
در چارچوب اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرحله اول اجرای طرح کسر درصدی از تراکنشهای کارتخوان آغاز شده است. در این مرحله، فروشگاههای زنجیرهای و برخی رستورانها بهعنوان نخستین گروههای مشمول، تحت اجرای این طرح قرار گرفتهاند.
طبق پیگیری از مسئولان سازمان مالیاتی، ۸ درصد از مبلغ خرید مشتریان بهصورت علیالحساب کسر و مبلغ باقیمانده به پذیرندگان کارتخوان واریز میشود. این درصدها در ادامه با تکمیل زیرساختها و گسترش جامعه مشمولان، قابل بازنگری خواهد بود.
این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و هدف آن، شفافسازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.
مسئولان سازمان مالیاتی نیز ضمن تایید موضوع برداشت مستقیم از تراکنش از دستگاههای پوز، تاکید دارند هماهنگی میان این دو نهاد میتواند اجرای طرح را برای کسبوکارها سادهتر و بدون اختلال در دریافت و پرداخت روزمره مشتریان هدایت کند.
اجرای طرح کسر علیالحساب از تراکنشهای کارتخوان، بخشی از بسته بزرگ اصلاحات مالیاتی است که بر پایه قوانین موجود بهویژه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود. مسئولان مالیاتی معتقدند با این روش، گزارشدهی مالی دقیقتر شده و امکان پنهانسازی درآمدها کاهش مییابد.
به تازگی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که براساس تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی آن، همه شعب رستورانهای واحدهای زنجیرهای از ابتدای دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ (۱ دیماه ۱۴۰۴) مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸ درصد بهصورت علیالحساب خواهند بود. این فعالان اقتصادی مکلفاند همزمان با صدور صورتحساب، مالیات و عوارض مربوط را نیز پرداخت و در سامانههای مربوط ثبت کنند.