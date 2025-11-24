به‌دنبال توافق تازه میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و اجرای حکم مندرج در قانون مالیات ارزش افزوده، اجرای مرحله نخست طرح «کسر علی‌الحساب از تراکنش‌های کارت‌خوان» آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛بر اساس این طرح، فعلاً ۸ درصد از خرید‌های انجام‌شده از طریق دستگاه‌های پوز برخی اصناف به‌صورت علی‌الحساب کسر می‌شود و ما بقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز خواهد شد.

در چارچوب اجرای تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرحله اول اجرای طرح کسر درصدی از تراکنش‌های کارت‌خوان آغاز شده است. در این مرحله، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی رستوران‌ها به‌عنوان نخستین گروه‌های مشمول، تحت اجرای این طرح قرار گرفته‌اند.

طبق پیگیری از مسئولان سازمان مالیاتی، ۸ درصد از مبلغ خرید مشتریان به‌صورت علی‌الحساب کسر و مبلغ باقی‌مانده به پذیرندگان کارت‌خوان واریز می‌شود. این درصد‌ها در ادامه با تکمیل زیرساخت‌ها و گسترش جامعه مشمولان، قابل بازنگری خواهد بود.

این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و هدف آن، شفاف‌سازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

مسئولان سازمان مالیاتی نیز ضمن تایید موضوع برداشت مستقیم از تراکنش از دستگاه‌های پوز، تاکید دارند هماهنگی میان این دو نهاد می‌تواند اجرای طرح را برای کسب‌وکار‌ها ساده‌تر و بدون اختلال در دریافت و پرداخت روزمره مشتریان هدایت کند.

اجرای طرح کسر علی‌الحساب از تراکنش‌های کارت‌خوان، بخشی از بسته بزرگ اصلاحات مالیاتی است که بر پایه قوانین موجود به‌ویژه تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود. مسئولان مالیاتی معتقدند با این روش، گزارش‌دهی مالی دقیق‌تر شده و امکان پنهان‌سازی درآمد‌ها کاهش می‌یابد.

به تازگی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که براساس تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، همه شعب رستوران‌های واحد‌های زنجیره‌ای از ابتدای دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ (۱ دی‌ماه ۱۴۰۴) مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸ درصد به‌صورت علی‌الحساب خواهند بود. این فعالان اقتصادی مکلف‌اند هم‌زمان با صدور صورتحساب، مالیات و عوارض مربوط را نیز پرداخت و در سامانه‌های مربوط ثبت کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
رستوران ها کارت میکشن یه ارزش افزوده مضاعفی هم از مشتریان میگیرند همینطور مالیات اضافی بعد میگن تخفیف دادیم بیچاره مردم
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
از اون موقع که این کار را کردید کاسب ها مردم را می فرستند پای عابر بانک به بهانه‌ی خرابی یا نداشتن دستگاه کارت خوان هر کاری کنی کلاه سر مصرف کننده میره مغازه داران را هشو بلدند چطور سر دولت و ملت کلاه بزارند فکر کردید خیلی زرنگ هستید به گرد پای فروشنده ها ودزدان و کلاهبردارن و مفسدان و محتکران وار همه مهمتر. دلالان هرگز نمی رسید یا نخواهید رسید
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۳ ۰۴ آذر ۱۴۰۴
دست و پا زدن الکی بابا هرکار کنید اقتصاد فروپاشیده
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
اینم از یه دزدی جدید از جیب خالی مردم
۴
۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
کدام ارزش افزوده خوردن سانویچ چه ارزش افزوده ای داره اون رو هم مغازه دار از جیب ما میده نه خودش
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
حالا مونده این تازه اولشه صبر کنید این پزشکیان از آمار تنفستون هم مالیات می گیره!!
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
مطمئن باشید فروشندگان با مصرف کننده تلافی میکنن دوباره همه چیز گرون میشه در ضمن الان روی اجناس مالیات بر ارزش افزوده وجود داره مردم چقدر باید تاوان بی کفایتی مدیریت بد کشور رو بدن ایران با این ثروت اکثر مردم زیر خط فقر یک عده اولیگارش ثروت انبوه خدایا به دادمان برس
۰
۰
