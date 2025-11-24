۱۲ مدال در ۳ رشته نتیجه رقابت ورزشکاران ایران در روز دهم المپیک ناشنوایان بود؛ با این عملکرد مجموع مدال‌های کاروان «عاشقان ایران» به ۳۵ مدال تا پایان این روز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشتی آزاد، تکواندو، کاراته و دوومیدانی (پرتاب دیسک) رشته‌هایی بودند که ورزشکاران کشورمان امروز (دوشنبه ۳ آذر) و در جریان دهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان، رقابت‌های خود را در آنها برگزار کردند.

به غیر از پرتاب دیسک که با جایگاه هفتم الهه گل محمدی و جایگاه چهارم امیرحسین زارع همراه بود، ورزشکاران کشورمان در سایر رشته‌ها امروز موفق به کسب مدال شدند. این موفقیت با دستیابی به ۱۲ مدال شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز بود.

محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)، نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته) و زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته) طلایی‌های ایران در روز دهم بودند. در این روز کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)، ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد) و محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد) کاروان کشورمان را صاحب ۳ مدال نقره کردند ضمن اینکه ۶ مدال برنز امروز هم توسط عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)، سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)، میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)، کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)، نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو) و بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو) به دست آمد.

با این ۱۲ مدال، مجموع مدال‌های کاروان ایران تا پایان روز دهم بازی‌های المپیک ناشنوایان به ۳۵ مدال شامل ۷ طلا، ۱۰ نقره و ۱۸ برنز رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز دهم به این شرح هستند:

مدال طلا
۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)
۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)
۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)
۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)
۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره
۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)
۳- مریم خدابنده (پومسه)
۴- پژمان گلچهره (کاتا)
۵- مژده مردانی (کاتا)
۶- کاتا بانوان
۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)
۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)
۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)
۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)
۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)
۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)
۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)
۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)
۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)
۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)
۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)
۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)

منبع: مهر

برچسب ها: المپیک ناشنوایان ، تیم ملی ایران
خبرهای مرتبط
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ نسیبه شهبازی به فینال تکواندو نرسید
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ رستم‌آبادی: حسرت طلا به دلم ماند/ قول می‌دهم در آینده جبران کنم
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ کسب دو طلا توسط بانوان کاراته‌کا ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
المپیک ناشنوایان توکیو؛ تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران قهرمان شدند
ترکیب احتمالی تراکتور مقابل نسف؛ انگیزه بالای شاگردان اسکوچیچ برای انتقام
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ سارا ادریا به مدال برنز کاراته دست یافت
سینسیناتی ۰ - ۴ اینتر میامی/ هنرنمایی مسی با یک گل و ۳ پاس گل
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ کسب دو طلا توسط بانوان کاراته‌کا ایران
تراکتوری‌ها به دنبال انتقام از تیم قعر جدولی نسف در ازبکستان
پروین: بازیکن سالاری و باند بازی در تیم ملی فوتبال وجود دارد
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ دختر کاراته ایران فینالست شد
الچه ۲ - ۲ رئال مادرید/ سومین ناکامی متوالی کهکشانی تقدیم به بارسلونا+ فیلم
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ کامران رضایی نژاد به مدال برنز دست یافت
آخرین اخبار
جهش ۱۲ مدالی کاروان ورزش ایران در روز دهم؛ ۳۵ مدال برای «عاشقان ایران»
لغو مسابقات فوتبال استان تهران به دلیل آلودگی هوا
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ کسب دو طلا توسط بانوان کاراته‌کا ایران
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ رستم‌آبادی: حسرت طلا به دلم ماند/ قول می‌دهم در آینده جبران کنم
تنیس‌روی‌میز رده‌های سنی قهرمانی جهان؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ نسیبه شهبازی به فینال تکواندو نرسید
مسابقات شطرنج آسیا؛ صدرنشینی هفت نوجوان ایرانی با سه برد پیاپی
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ محمد قمرپور در کشتی آزاد نایب قهرمان شد
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ صادق زاده به مدال برنز دست یافت؛ مجموع مدال های ایران به ۳۰ رسید
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ پورکاشانی به مدال کاراته نرسید
شاه‌علی: آماده بازی با عراق هستیم؛ امینی را به دلیل مصدومیت از دست دادیم
ترکیب احتمالی تراکتور مقابل نسف؛ انگیزه بالای شاگردان اسکوچیچ برای انتقام
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ کامران رضایی نژاد به مدال برنز دست یافت
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ سارا ادریا به مدال برنز کاراته دست یافت
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ دختر کاراته ایران فینالست شد
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ عرفان ستاری به مدال برنز دست یافت
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ زینب حسن پور در کاراته فینالیست شد
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان/ ابوالفضل زهره وند به مدال نقره دست یافت
سینسیناتی ۰ - ۴ اینتر میامی/ هنرنمایی مسی با یک گل و ۳ پاس گل
المپیک ناشنوایان توکیو؛ تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ایران قهرمان شدند
اینتر ۰ - ۱ میلان/ آلگری فاتح دربی دلامادونینا با کمک دستان مانیان+ فیلم
مهدوی: نزول تیم ملی ما به علت ضعف در پایه‌ها است
تراکتوری‌ها به دنبال انتقام از تیم قعر جدولی نسف در ازبکستان
پروین: بازیکن سالاری و باند بازی در تیم ملی فوتبال وجود دارد
الچه ۲ - ۲ رئال مادرید/ سومین ناکامی متوالی کهکشانی تقدیم به بارسلونا+ فیلم
النصر و رونالدو همچنان روی نوار پیروزی
آغاز مسابقات جهانی کیک بوکیسنگ از فردا
مهدی طارمی از قلعه نویی عذرخواهی کرده است/ نباید اجازه بدهیم بازیکن محوری در تیم ملی باشد
هت‌تریک قهرمانی ایتالیا در تنیس دیویس کاپ
آرسنال ۴-۱ تاتنهام/ ازه قهرمان جدید شهر لندن + فیلم