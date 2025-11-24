مهار آتش جنگل الیت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0622\u062a\u0634 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u06cc\u062a \u0628\u0627 \u06f1\u06f1\u06f5 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u06f1\u06f3 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0634\u06cc\u0646 \u06f4\u06f0 \u062a\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u200c\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n