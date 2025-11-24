باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مهار آتش جنگل الیت + فیلم

آتش‌سوزی جنگل‌های الیت با ۱۲۸ عملیات پروازی مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوانآتش جنگل‌های الیت با ۱۱۵ عملیات پروازی بالگرد‌ها و ۱۳ پرواز هواپیما‌های ایلیوشین ۴۰ تنی و با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی و پشتیبانی در استان با موفقیت مهار شد.

