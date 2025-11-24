شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از برپایی دسته جات عزاداری در شهرستان اهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی است که در تقویم ما شیعیان ثبت شده است. بانویی که نه تنها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، اسوه و الگوی جاودان ایمان، پاکی، فداکاری و ایستادگی در راه حق به شمار می‌آید. به همین مناسبت مردم دیندار و متدین شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی با برپایی دسته جات عزاداری خیابانی مراسم سوگواری برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

